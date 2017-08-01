 هذا ما قاله مدير نشر مجلة ''جون أفريك'' حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب ﻿
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هذا ما قاله مدير نشر مجلة ''جون أفريك'' حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 20:17 هذا ما قاله مدير نشر مجلة جون أفريك حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب | بوليتيك
هذا ما قاله مدير نشر مجلة ''جون أفريك'' حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب
بعد الجدل الذي أثاره غلاف المجلة الفرنكفونية الشهيرة ''جون أفريك'' على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خاصة. بسبب ما اعتبره العديد من المغاربة استفزازا عبر ربط المجلة المغاربة

شوف تيفي


بعد الجدل الذي أثاره غلاف المجلة الفرنكفونية الشهيرة ''جون أفريك'' على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية خاصة. بسبب ما اعتبره العديد من المغاربة استفزازا عبر ربط المجلة المغاربة بالإرهاب من خلال الجملة الإنجليزية للعنوان'' الإرهاب.. ولد في المغرب''.. مدير تحرير مجلة فرانسوا سودان، شرح لهفبوست هذا الخيار الافتتاحي.

وأوضح أن ''العنوان'' هو ''ولد في المغرب ''، وليس'' صنع في المغرب ''، والكل يعلم ذلك من خلال هوية المتهمين في قضايا إرهابية أخيرة ، كما جاء في ثلاثة خطوط المصاحبة للغلاف ''متطرفون في أوروبا'' - وليس في المغرب - وتجندهم داعش ''، قال فرانسوا سودان.

كما عاد مدير التحرير إلى مضمون هذه القضية المثيرة للجدل ليؤكد، أنه بغض النظر عن مسقط رأسهم، فإن إرهابيي برشلونة قطعوا كل علاقاتهم مع المملكة. وتطرفهم نفذ في أوروبا، في سياق أوروبي تحديدا ''، يضيف فرانسوا سودان. ''من الضروري أن نبدل عناء في القراءة قبل الإشعال - وهو، للأسف، سمة الشبكات الاجتماعية''.

وقد آخذ زوار النيت على المجلة اختيارها العلم المغربي تحت صور المتورطين في الإرهاب، وهو ما يعطي الانطباع أن المغرب مرتبط بالإرهاب وهو ما نفاه فرانسوا سودان.
إنه خيار غرافيكي لصناعة الغلاف تولد عنه جدل مثير قد تطفئه توضيحات فرانسوا سودان.

 

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