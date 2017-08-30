غلاف لمجلة فرنسية يثير سخط المغاربة والفيسبوكيون يحولون عنوانه الى ''مواهب ولدت في المغرب'' ﻿

أثار غلاف المجلة الفرنسية ''جون أفريك'' موجة من الاستياء نظرا لما يتضمنه من إساءة للمغرب وشعبه، حيث عنونت في عددها الأخير ''الإرهاب ولد في المغرب ''، وأعدت ملفا خاصا عن المغاربة المنتمين للخلية

شوف تيفي



أثار غلاف المجلة الفرنسية ''جون أفريك'' موجة من الاستياء نظرا لما يتضمنه من إساءة للمغرب وشعبه، حيث عنونت في عددها الأخير ''الإرهاب ولد في المغرب ''، وأعدت ملفا خاصا عن المغاربة المنتمين للخلية الإرهابية التي أعدت ونفذت الاعتداء الإرهابي الذي طال برشلونة وكامبرليس، قبل أسبوعين.



فيما ظهرت في الغلاف صور 10 من أعضاء سبق وارتكبوا عمليات إرهابية تتوسطهم ألوان العلم المغربي، وعنوان بالخط العريض ''الإرهاب ولد في المغرب ''.



هذا الأخير أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين العنوان إساءة إلى البلاد، ونشر مغاربة على فيسبوك هاشتاغ ''#Proudly_Moroccan'' للرد على المجلة مصحوب بصورة مركبة تشبه غلاف المجلة الفرنسية، بيد أن العنوان في الصورة هو ''مواهب ولدت في المغرب''.



في حين استنكرت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ''إيسيسكو'' هذا الغلاف، وقالت في بيان لها إنه ''عمل غير مهني يتضمن اتهاما ظالما لشعب بلد عضو في الايسيسكو له تاريخ حضاري عريق وحاضر مزدهر ومشهود له عالميا بنهج سياسة حكيمة ورائدة في محاربة التطرف والعنف والإرهاب''، وأكدت على أن الغلاف يعد ''خرقا سافرا لمواثيق الصحافة والإعلام والنشر المتعارف عليها دوليا''.



يذكر أن العديد من المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول المغاربية يعانون مؤخرا من آثار الهجمات الإرهابية التي تحدث في أوروبا مؤخرا.



