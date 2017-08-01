عاجل..فاجعة بمخيمات مشعر عرفات خلال الحج..وهذا عدد القتلى ﻿

لقي رجلا أمن تابعان لجهاز المنشآت السعودي، قبل قليل من يومه الأربعاء، مصرعهما بعد تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات بمشعر عرفات.

"شوف تيفي"



لقي رجلا أمن تابعان لجهاز المنشآت السعودي، قبل قليل من يومه الأربعاء، مصرعهما بعد تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات بمشعر عرفات.

وحسب موقع "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "سبق" السعودية، فإن مصادر مطلعة، أكدت أن أحد رجال الأمن، وبعد استخدامه إحدى دورات المياه، أمسك بإحدى اللوحات الحديدية فصعقه تيار كهربائي، وعند محاولة أحد زملائه إنقاذه تعرض الأخير للصعق، ما تسبب في وفاتهما معا على الفور.

وأشارت المصادر حسب "سبق"، إلى أن رجلي الأمن كانا يعملان بالمنطقة الشرقية ومكلفين بمساندة أعمال المرور بمشعر عرفة، وذكرت "سبق" أن الجهات الأمنية والإسعافية باشرت التحقيق في الحادث لمعرفة الملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث المروع.