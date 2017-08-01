مثير وبالفيديو..دنيا باطمة تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بسرقة ملابس ربيبتها حلا الترك ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها على ''سناب شات''، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترد بقوة على اتهامها بسرقة ملابس ربيبتها حلا الترك.



"شوف تيفي"



نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها على "سناب شات"، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترد بقوة على اتهامها بسرقة ملابس ربيبتها حلا الترك.

ونفت دنيا باطمة في هذا الفيديو، ارتداءها أو ارتداء شقيقتها لملابس حلا الترك، مشيرة إلى "الكندروة" قامت باقتنائها قبل سنتين، أما الأقمصة فقد قامت جدة حلا الترك بأخذها من خزانتها من دون علمها وقدمتها لحفيدتها.

قالت: "بقول لكم كلمة بالنسبة لهادي الكندورة. شريتها لأختي وكانت في دولابي لأن أختي كانت جاية عندي علشان تلبسها في عيد ميلادي....".



وحسب حساب بالانستغرام فقد قالت باطمة كذلك "قامت الجدة المحترمة شالتها من دولابي وقت ما كنت في المغرب وشالتها بدون أي إذن وعطتها لحفيدتها حلا الترك تلبسها لأنها عازمة رفيقاتها في رمضان وبدون علمي. هذا بدل ما تشتري لها واحدة أو مثل ما تقولون تشتريها لها أمها أو تشتريها بفلوسها خلو الطابق مستور وحلو عن سمايا".





