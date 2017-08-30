مثير وبالصور..الشيخ ''أبو حفص'' يؤكد عدم امتثال والده لقرار الملك الراحل الحسن الثاني بعدم ذبح أضحية العيد ﻿

كشف الشيخ السلفي ''محمد عبد الوهاب رفيقي'' أو أبو حفص كما يعرفه المغاربة، في تدوينة له نشرها على حسابه بالفايسبوك أن والده لم يمتثل لقرار الملك الراحل الحسن الثاني الذي طالب فيه الشعب المغربي في ثلاث



"شوف تيفي"



كشف الشيخ السلفي "محمد عبد الوهاب رفيقي" أو أبو حفص كما يعرفه المغاربة، في تدوينة له نشرها على حسابه بالفايسبوك أن والده لم يمتثل لقرار الملك الراحل الحسن الثاني الذي طالب فيه الشعب المغربي في ثلاث مناسبات بعدم ذبح أضحية العيد.



وكتب الشيخ "أبو حفص" في تدوينته " من ذكرياتي مع عيد الأضحى أن الملك الحسن الثاني - رحمه الله- منع الشعب المغربي من أداء شعيرة الأضحية ثلاث مرات اثنان منها في الثمانينات ، وواحدة في التسعينات... بحجة عدم قدرة قطيع الماشية على توفير حاجيات المضحين وكانت السلطات المحلية تشرف على ذلك القرار وتراقب الأحياء وترصد أي محاولة لخرق القرار... المهم بالنسبة لينا حنايا الوالد رحمه الله لم يمتثل يوما لهذا القرار ومعمرنا فلتنا الحولي ولله الحمد والمنة ".

تجدر الإشارة إلى أن الملك الراحل الحسن الثاني بسبب بعض الظروف المتعلقة بالجفاف والأزمة الاقتصادية قرر سنوات 1963 و1981 و1996، إعفاء المواطنين من ذبح أضحية العيد، ووجه خطابا سنة 1996 إلى عموم الشعب المغربي، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية آنذاك عبد الكبير العلوي المدغري، جاء فيه "بسبب سنوات الجفاف الأخيرة التي مرت ببلادنا والتي جعلتنا نعلن السنة الماضية سنة كارثة وطنية .. ومعلوم أن ذبح الأضحية سنة مؤكدة لكن إقامتها في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يتسبب في ضرر محقق، بسبب ما سينال الماشية من إتلاف وما سيطرأ على أسعارها من ارتفاع يضر بالغالبية العظمى من أبناء شعبنا لاسيما ذوي الدخل المحدود، نهيب بشعبنا العزيز ألا يقيم شعيرة ذبح أضحية العيد في هذه السنة إلا للضرورة".





