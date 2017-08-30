 بالصور والفيديو.. طوبيس خرج في عمود كهربائي بالقريعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رائع..أكلة ولاد الشعب هي المفضلة عند الملك محمد السادس+صورة | مجتمع

رائع..أكلة ولاد الشعب هي المفضلة عند الملك محمد السادس+صورة

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها | بووز

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها

عاجل..النيابة العامة تصدم زوجة البرلماني المقتول مرداس والقاتل مشتري..وهذا ما قررته | مجتمع

عاجل..النيابة العامة تصدم زوجة البرلماني المقتول مرداس والقاتل مشتري..وهذا ما قررته

هذا ما قاله مدير نشر مجلة جون أفريك حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب | بوليتيك

هذا ما قاله مدير نشر مجلة ''جون أفريك'' حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب

على المباشر...اتصال هاتفي مع والدة الخادمة التي اختطفت طفلة وسرقات الفلوس والذهب...شوفو آش قالت ؟ | بووز

على المباشر...اتصال هاتفي مع والدة الخادمة التي اختطفت طفلة وسرقات الفلوس والذهب...شوفو آش قالت ؟

عاجل..خبر سيء لزوجة البرلماني المقتول مرداس..شوفو شنو وقع ليها وسط عكاشة | مجتمع

عاجل..خبر سيء لزوجة البرلماني المقتول مرداس..شوفو شنو وقع ليها وسط عكاشة

من أمام معبر مليلية فيديو مؤثر..أصغر حراك فالمغرب...غادي نحرك وماخايفش من الموت | بووز

من أمام معبر مليلية فيديو مؤثر..أصغر حراك فالمغرب...غادي نحرك وماخايفش من الموت

مثير وبالفيديو..ڭاوري كيبيع الحوالة وسط الرحبة بالدشيرة ضواحي أكادير | مجتمع

مثير وبالفيديو..ڭاوري كيبيع الحوالة وسط الرحبة بالدشيرة ضواحي أكادير

مول البندير ينشر صورة له خلال فترة الطفولة تثير فضول الفايسبوكيين | ثقافة و فنون

مول البندير ينشر صورة له خلال فترة الطفولة تثير فضول الفايسبوكيين

''رعاة'' سياسة الريع

بالصور والفيديو.. طوبيس خرج في عمود كهربائي بالقريعة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 18:46 بالصور والفيديو.. طوبيس خرج في عمود كهربائي بالقريعة | حوادث و حقوق
بالصور والفيديو.. طوبيس خرج في عمود كهربائي بالقريعة
شهد شارع الفداء بالقريعة يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة بطلها سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء وذلك بعدما اصطدمت الحافلة بعمود كهربائي.

شوف تيفي

شهد شارع الفداء بالقريعة يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة بطلها سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء وذلك بعدما اصطدمت الحافلة بعمود كهربائي.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن السائق من المحتمل أن يكون قد فقد السيطرة على مقود الحافلة الشيئ الذي جعله يصطدم بالعمود الكهربائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث اقتصر فقط على خسائر مادية حيث أنه لولا الأقدار الإلهية لخلف الحادث خسائر في الأرواح.


هذا وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان العناصر الأمنية لتحرير محضر في ظروف وملابسات الحادث الخطير.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق حافلة عمود كهربائي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة

مثير وبالفيديو.. ولد الفشوش دار كسيدة وهدد المتضررين: أنا كنسوق بلا وراق | حوادث و حقوق

مثير وبالفيديو.. ولد الفشوش دار كسيدة وهدد المتضررين: ''أنا كنسوق بلا وراق''

عاجل وجد خطير..خدامة حولت فرحة أسرة بعيد الأضحى إلى مأساة بالبيضاء..وها شنو دارت للطفلة ديالهم | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير..خدامة حولت فرحة أسرة بعيد الأضحى إلى مأساة بالبيضاء..وها شنو دارت للطفلة ديالهم

خطير وبالفيديو والصور..حادثة خايبة في لوطورت بمراكش | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور..حادثة خايبة في لوطورت بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها | بــووز
منذ 28 دقيقة

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها

على المباشر...اتصال هاتفي مع والدة الخادمة التي اختطفت طفلة وسرقات الفلوس والذهب...شوفو آش قالت ؟ | بــووز

على المباشر...اتصال هاتفي مع والدة الخادمة التي اختطفت طفلة وسرقات الفلوس والذهب...شوفو آش قالت ؟

من أمام معبر مليلية فيديو مؤثر..أصغر حراك فالمغرب...غادي نحرك وماخايفش من الموت | بــووز

من أمام معبر مليلية فيديو مؤثر..أصغر حراك فالمغرب...غادي نحرك وماخايفش من الموت

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بــووز

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رائع..أكلة ولاد الشعب هي المفضلة عند الملك محمد السادس+صورة | مجتمع
منذ 17 دقيقة

رائع..أكلة ولاد الشعب هي المفضلة عند الملك محمد السادس+صورة

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها | بووز

بالفيديو...أجواء حزينة في بيت الطفلة المختطفة ونداء قوي من عائلتها

عاجل..النيابة العامة تصدم زوجة البرلماني المقتول مرداس والقاتل مشتري..وهذا ما قررته | مجتمع

عاجل..النيابة العامة تصدم زوجة البرلماني المقتول مرداس والقاتل مشتري..وهذا ما قررته

هذا ما قاله مدير نشر مجلة جون أفريك حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب | بوليتيك

هذا ما قاله مدير نشر مجلة ''جون أفريك'' حول الغلاف المستفز حول الإرهاب والمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.