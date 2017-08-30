بالصور والفيديو.. طوبيس خرج في عمود كهربائي بالقريعة ﻿

شهد شارع الفداء بالقريعة يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة بطلها سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء وذلك بعدما اصطدمت الحافلة بعمود كهربائي.

شوف تيفي

شهد شارع الفداء بالقريعة يومه الأربعاء حادثة سير خطيرة بطلها سائق حافلة للنقل الحضري تابعة لنقل المدينة بالدارالبيضاء وذلك بعدما اصطدمت الحافلة بعمود كهربائي.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن السائق من المحتمل أن يكون قد فقد السيطرة على مقود الحافلة الشيئ الذي جعله يصطدم بالعمود الكهربائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث اقتصر فقط على خسائر مادية حيث أنه لولا الأقدار الإلهية لخلف الحادث خسائر في الأرواح.



هذا وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان العناصر الأمنية لتحرير محضر في ظروف وملابسات الحادث الخطير.