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عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 18:00 عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة
فرحة بحلول عيد الأضحى، تحولت إلى مأساة حقيقية بالبيضاء، عقب اختطاف فلذة كبدهم الطفلة ''إلهام'' البالغة من العمر 10 سنوات على يد خادمة الأسرة ''وهيبة'' البالغة من العمر 18 سنة، والتي اختفت عن الأنظار أمس

"شوف تيفي"


فرحة بحلول عيد الأضحى، تحولت إلى مأساة حقيقية بالبيضاء، عقب اختطاف فلذة كبدهم الطفلة "إلهام" البالغة من العمر 10 سنوات على يد خادمة الأسرة "وهيبة" البالغة من العمر 18 سنة، والتي اختفت عن الأنظار أمس الثلاثاء، وأخذت معها الطفلة إلى وجهة غير معلومة.

وطالبت والدة الطفلة المختطفة في تصريح أدلت به لـ "شوف تيفي" وهي تذرف الدموع بحرارة عن صدمتها الشديدة عقب اختطاف فلذة كبدها، داعية المصالح الأمنية بالدخول على الخط وأيضا جميع المواطنين لمشاركتها في البحث.

وأكد خال الطفلة بدوره أن الخادمة "وهيبة"، هي قريبة العائلة، ولهذا قام باتصال هاتفي رفقة أسرتها أمام كاميرا القناة من أجل التأكد من توصلهم لمكان تواجدها.

وأكد هذا الخال وهو يتحدث بحرقة شديدة أن الخادمة قد تكون بدورها ضحية لشخص ما قام بالتغرير بها، ما جعلها تقدم على اختطاف الطفلة وسرقة بعض الحلي الذهبية.

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المغرب شوف تيفي الطفلة المصالح الأمنية الاختطاف

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