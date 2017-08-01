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عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 17:53 عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة | دولي
عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة
أعلنت السلطات الألمانية، يومه الأربعاء، عن إخلاء مبنى السفارة الكندية بالعاصمة برلين، بعد توصلها ببلاغ يفيد بوجود قنبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية ألمانية.

"شوف تيفي"

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أعلنت السلطات الألمانية، يومه الأربعاء، عن إخلاء مبنى السفارة الكندية بالعاصمة برلين، بعد توصلها ببلاغ يفيد بوجود قنبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية ألمانية.

وذكرت المصادر ذاتها، نقلا عن مسؤول في الحكومة الألمانية، أن عناصر من الشرطة الألمانية، قامت بإخلاء مبنى السفارة الكندية ببرلين إثر ورود تحذيرات كاذبة من وجود قنبلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الأمن أقامت طوقا أمنيا حول السفارة وأخلتها من موظفيها، كما قامت بإخلاء عدد من المباني المجاورة، احتياطيا، وتبين بعد البحث بأن البلاغ كاذب.

 

 

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المغرب شوف تيفي الشرطة الألمانية تحذيرات القنبلة مبنى السفير

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