بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم ﻿

تعيش اليوم الأربعاء مدينة بونيول الإسبانية على وقع مهرجانها السنوي للتراشق بالطماطم على مدى أسبوع، حيث تخصص ساعة من الزمن لتراشق المشاركين فيما بينهم، الذين يقدر عددهم بأكثر من 45 ألف شخص.

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تعيش اليوم الأربعاء مدينة بونيول الإسبانية على وقع مهرجانها السنوي للتراشق بالطماطم على مدى أسبوع، حيث تخصص ساعة من الزمن لتراشق المشاركين فيما بينهم، الذين يقدر عددهم بأكثر من 45 ألف شخص.





وقد نقلت أمس الثلاثاء حوالي 160 ألف كيلوغرام من الطماطم في شاحنات نحو المدينة المحتضنة للمهرجان، بغية وضع اللمسات الأخيرة من أجل المباشرة اليوم في إحتفالات المهرجان الذي يتضمن العديد من العروض الموسيقية والراقصة بالإضافة للألعاب النارية.



ومن بين عادات ساكنة مدينة بونيول أن يقوموا الليلة التي تسبق المهرجان بطبخ طبق "الباييلا"، أما بالنسبة للمشاركين فيجب على النسوة ارتداء لباس أبيض في حين الرجال يشاركون بدون قمصان.





كما عملت السلطات الإسبانية على تعزيز الحضور الأمني في المنطقة تفاديا لأي حادث إرهابي أخر، نظرا للأحداث الأليمة التي عاشتها برشلونة مؤخرا بعد العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 16 شخصا وأكثر من 20 جريحا.





يذكر أن ولادة المهرجان الذي يعرف باسم "لا توماتينا" المقام في الأربعاء الأخير من شهر غشت كل عام، جاء بعد مناوشات عشوائية بين القرويين عام 1945 ومن تم اضحى تقليدا في إسبانيا.





