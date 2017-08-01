 بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بووز

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال ) | بووز

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال )

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة | دولي

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ | بووز

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ

بالفيديو: دنيا باطمة تقرر الكشف عن وجه إبنتها الصغيرة غزل‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو: دنيا باطمة تقرر الكشف عن وجه إبنتها الصغيرة غزل‎

صـــــــــادم وبالفيديو... اختطاف فتاة قاصر من قلب منزلها بكازا (تصريح مؤثر للأم وبكاء هستيري للعائلة) | بووز

صـــــــــادم وبالفيديو... اختطاف فتاة قاصر من قلب منزلها بكازا (تصريح مؤثر للأم وبكاء هستيري

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم | دولي

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم

قصة تُدمي القلوب لأم عازبة..وخا عندي عائلتي خرجت للزنقة وولدت بنية عندها 9شهور و مكاينش لي رحمني | بووز

قصة تُدمي القلوب لأم عازبة..وخا عندي عائلتي خرجت للزنقة وولدت بنية عندها 9شهور و مكاينش لي رحمني

''رعاة'' سياسة الريع

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 17:35 بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم | دولي
بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم
تعيش اليوم الأربعاء مدينة بونيول الإسبانية على وقع مهرجانها السنوي للتراشق بالطماطم على مدى أسبوع، حيث تخصص ساعة من الزمن لتراشق المشاركين فيما بينهم، الذين يقدر عددهم بأكثر من 45 ألف شخص.

شوف تيفي


تعيش اليوم الأربعاء مدينة بونيول الإسبانية على وقع مهرجانها السنوي للتراشق بالطماطم على مدى أسبوع، حيث تخصص ساعة من الزمن لتراشق المشاركين فيما بينهم، الذين يقدر عددهم بأكثر من 45 ألف شخص.


وقد نقلت أمس الثلاثاء حوالي 160 ألف كيلوغرام من الطماطم في شاحنات نحو المدينة المحتضنة للمهرجان، بغية وضع اللمسات الأخيرة من أجل المباشرة اليوم في إحتفالات المهرجان الذي يتضمن العديد من العروض الموسيقية والراقصة بالإضافة للألعاب النارية.

ومن بين عادات ساكنة مدينة بونيول أن يقوموا الليلة التي تسبق المهرجان بطبخ طبق "الباييلا"، أما بالنسبة للمشاركين فيجب على النسوة ارتداء لباس أبيض في حين الرجال يشاركون بدون قمصان.


كما عملت السلطات الإسبانية على تعزيز الحضور الأمني في المنطقة تفاديا لأي حادث إرهابي أخر، نظرا للأحداث الأليمة التي عاشتها برشلونة مؤخرا بعد العملية الإرهابية التي راح ضحيتها 16 شخصا وأكثر من 20 جريحا.


يذكر أن ولادة المهرجان الذي يعرف باسم "لا توماتينا" المقام في الأربعاء الأخير من شهر غشت كل عام، جاء بعد مناوشات عشوائية بين القرويين عام 1945 ومن تم اضحى تقليدا في إسبانيا.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مهرجان تراشق بطماطم إسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة | دولي

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة

مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود | دولي

مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود

الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منزل نائب أفغاني | دولي

الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منزل نائب أفغاني

مثير..السجن والغرامة المالية لهؤلاء الحجاج.. | دولي

مثير..السجن والغرامة المالية لهؤلاء الحجاج..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بــووز
منذ 20 دقيقة

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال ) | بــووز

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال )

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ | بــووز

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ

بغيت غير المساعدة..قصة تُدمي القلوب لأم عازبة..وخا عندي عائلتي خرجت للزنقة وولدت بنية عندها 9شهور و مكاينش لي رحمني كنعس غير فالزنقة | بــووز

بغيت غير المساعدة..قصة تُدمي القلوب لأم عازبة..وخا عندي عائلتي خرجت للزنقة وولدت بنية عندها 9شهور و مكاينش لي رحمني كنعس غير فالزنقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
منذ 30 دقيقة

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بووز

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال ) | بووز

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال )

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة | دولي

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.