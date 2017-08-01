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عاجل:خبر سار لساكنة القنيطرة بمناسبة عيد الأضــــــحى

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 17:04 عاجل:خبر سار لساكنة القنيطرة بمناسبة عيد الأضــــــحى | مجتمع
عاجل:خبر سار لساكنة القنيطرة بمناسبة عيد الأضــــــحى
أعلن المجلس الجماعي للقنيطرة أنه سيتم فتح المجزرة البلدية للمدينة بالمجان يوم الجمعة فاتح شتنبر المقبل، بمناسبة عيد الأضحى، لفائدة المواطنين الراغبين في إتمام شعيرة ذبح الأضحية في أحسن الظروف.

شوف تيفي:و م ع

أعلن المجلس الجماعي للقنيطرة أنه سيتم فتح المجزرة البلدية للمدينة بالمجان يوم الجمعة فاتح شتنبر المقبل، بمناسبة عيد الأضحى، لفائدة المواطنين الراغبين في إتمام شعيرة ذبح الأضحية في أحسن الظروف.

وأكد مجيد بوسلامتي، مدير المجازر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء أنه سيتم فتح المجزرة البلدية في وجه الساكنة التي لا تمتلك فضاء مناسبا لذبح أضحية العيد، وذلك يوم الجمعة مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى وإلى غاية الرابعة بعد الزوال من اليوم نفسه.

وقال السيد بوسلامتي إنه سيتم وضع هذا الفضاء رهن إشارة المواطنين بالمجان لإتمام شعيرة ذبح الأضحية في ظروف جيدة ووفقا للجدول الزمني المحدد، مضيفا أنه بإمكان المواطنين استقدام جزارهم الخاص.

وأشار بوسلامتي أيضا إلى أن سعر خدمة ذبح الأضحية يبقى خاضعا للتفاوض بين الجزار وصاحب أضحية العيد، على أن يبدأ السعر من 100 درهم على كل ذبيحة.

وسيعبئ المجلس الجماعي للقنيطرة العديد من العاملين لجمع النفايات بمختلف أحياء المدينة، وذلك قبل وبعد يوم عيد الأضحى.



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