بوليف يفاجئ المسافرين بمحطة انزكان ﻿

فاجأ نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل المسافرين بالمحطة الطرقية بإنزكان بتجواله داخل مرافق المحطة التي تشهد إقبالا كبيرا من لدن المواطنين على بعد يومين

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فاجأ نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل المسافرين بالمحطة الطرقية بإنزكان بتجواله داخل مرافق المحطة التي تشهد إقبالا كبيرا من لدن المواطنين على بعد يومين من عيد الأضحى.

فيما أوضح بوليف أن زيارته للمحطة المذكورة كانت بهدف "مراقبة كل ما يهم المسافرين من جودة الخدمات وتوفير العرض ومستوى الأسعار".

مشيرا في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه " تحاور مع العديد من المسافرين وارباب الحافلات والسائقين واصحاب التذاكر، وكذا مفتش ومراقبي المحطة الطرقية، التي يمر منها حوالي 450 حافلة في الأيام العادية ".