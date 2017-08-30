 بوليف يفاجئ المسافرين بمحطة انزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إعلامية تهاجم عادات المسلمين وتصف التضحية بخروف العيد عادة بربرية والفيسبوكيون يردون عليها بقوة | منوعات

إعلامية تهاجم عادات المسلمين وتصف التضحية بخروف العيد عادة بربرية والفيسبوكيون يردون عليها بقوة

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بووز

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال ) | بووز

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال )

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة | دولي

عاجل.. إخلاء السفارة الكندية ببرلين والمباني المحيطة بها إثر تحذيرات بوجود قنبلة

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ | بووز

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ

بالفيديو: دنيا باطمة تقرر الكشف عن وجه إبنتها الصغيرة غزل‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو: دنيا باطمة تقرر الكشف عن وجه إبنتها الصغيرة غزل‎

صـــــــــادم وبالفيديو... اختطاف فتاة قاصر من قلب منزلها بكازا (تصريح مؤثر للأم وبكاء هستيري للعائلة) | بووز

صـــــــــادم وبالفيديو... اختطاف فتاة قاصر من قلب منزلها بكازا (تصريح مؤثر للأم وبكاء هستيري

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم | دولي

بالفيديو ... مهرجان التراشق بالطماطم ينطلق بإسبانيا اليوم

''رعاة'' سياسة الريع

بوليف يفاجئ المسافرين بمحطة انزكان

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 16:54 بوليف يفاجئ المسافرين بمحطة انزكان | بوليتيك
بوليف يفاجئ المسافرين بمحطة انزكان
فاجأ نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل المسافرين بالمحطة الطرقية بإنزكان بتجواله داخل مرافق المحطة التي تشهد إقبالا كبيرا من لدن المواطنين على بعد يومين

شوف تيفي

فاجأ نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل المسافرين بالمحطة الطرقية بإنزكان بتجواله داخل مرافق المحطة التي تشهد إقبالا كبيرا من لدن المواطنين على بعد يومين من عيد الأضحى.

فيما أوضح بوليف أن زيارته للمحطة المذكورة كانت بهدف "مراقبة كل ما يهم المسافرين من جودة الخدمات وتوفير العرض ومستوى الأسعار".

مشيرا في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه " تحاور مع العديد من المسافرين وارباب الحافلات والسائقين واصحاب التذاكر، وكذا مفتش ومراقبي المحطة الطرقية، التي يمر منها حوالي 450 حافلة في الأيام العادية ".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل محطة المسافرين إنزكان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للبيضاويين..شرطة إدارية بشوارع مدينة الدار البيضاء..وهذا هو دورها | بوليتيك

هام للبيضاويين..شرطة إدارية بشوارع مدينة الدار البيضاء..وهذا هو دورها

هام لمستخدمي القطار: المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

هام لمستخدمي القطار: المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى

فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011 | بوليتيك

فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011

حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة | بوليتيك

حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بــووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال ) | بــووز

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال )

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ | بــووز

بالفيديو..تصريح صادم من شاب مغربي بمعبر مليلية بني ينصار..أنا بدبلومي و بغيت نمشي نحركْ

بغيت غير المساعدة..قصة تُدمي القلوب لأم عازبة..وخا عندي عائلتي خرجت للزنقة وولدت بنية عندها 9شهور و مكاينش لي رحمني كنعس غير فالزنقة | بــووز

بغيت غير المساعدة..قصة تُدمي القلوب لأم عازبة..وخا عندي عائلتي خرجت للزنقة وولدت بنية عندها 9شهور و مكاينش لي رحمني كنعس غير فالزنقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إعلامية تهاجم عادات المسلمين وتصف التضحية بخروف العيد عادة بربرية والفيسبوكيون يردون عليها بقوة | منوعات
منذ 8 دقائق

إعلامية تهاجم عادات المسلمين وتصف التضحية بخروف العيد عادة بربرية والفيسبوكيون يردون عليها بقوة

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..هذه هي الخدامة اللي خطفات طفلة بالبيضاء+صورة الطفلة المختطفة وتفاصيل مؤلمة

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية | بووز

بالفيديو:مغربي شاف الموت منين بغا يحرك من مليلية..معاناة حقيقية

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال ) | بووز

بالفيديو من باب مليلية...شهادة صادمة لطفل عندو 16 لعام..يخاطر بحياته باش يحرك ( شوفو شنو قال )

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.