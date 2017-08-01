 مثير وبالفيديو.. ولد الفشوش دار كسيدة وهدد المتضررين: ''أنا كنسوق بلا وراق'' ﻿
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مثير وبالفيديو.. ولد الفشوش دار كسيدة وهدد المتضررين: ''أنا كنسوق بلا وراق''

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 16:50 مثير وبالفيديو.. ولد الفشوش دار كسيدة وهدد المتضررين: أنا كنسوق بلا وراق | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو.. ولد الفشوش دار كسيدة وهدد المتضررين: ''أنا كنسوق بلا وراق''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير واضح، مرفوقا بصوت شاب لُقب بـ ''ولد الفشوش''، قام بتهديد مواطنين عقب اصطدام سيارته بسياراتهم.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير واضح، مرفوقا بصوت شاب لُقب بـ ''ولد الفشوش''، قام بتهديد مواطنين عقب اصطدام سيارته بسياراتهم.

وحسب الصوت الصادر عن ''ولد الفشوش'' فإن هذا الأخير هدد المتضررين، قائلا ''أنا كنسوق بلا ورق معندي مندير بيهم''، داعيا أحد الأشخاص في اتصال هاتفي معه إلى جلب رخصة السياقة ووثاق السيارة قبل وصول مصالح الدرك الملكي.

وتبادل ''ولد الفشوش'' بعد ذلك الحديث مع فتاة، يبدو بأنها كانت برفقته خلال الحادث، مؤكدا لها بأنه سيقول لمصالح الدرك بأنها خطيبته.


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