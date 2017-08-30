 طريف: عندما قرر الحسن الثاني إلغاء عيد الأضحى، الخطيب بغا ينتقد القرار خلاوه المصلين بوحدو فوق المنبر وهذه التفاصيل ﻿
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طريف: عندما قرر الحسن الثاني إلغاء عيد الأضحى، الخطيب بغا ينتقد القرار خلاوه المصلين بوحدو فوق المنبر وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 16:31 طريف: عندما قرر الحسن الثاني إلغاء عيد الأضحى، الخطيب بغا ينتقد القرار خلاوه المصلين بوحدو فوق المنبر وهذه التفاصيل | مجتمع
طريف: عندما قرر الحسن الثاني إلغاء عيد الأضحى، الخطيب بغا ينتقد القرار خلاوه المصلين بوحدو فوق المنبر وهذه التفاصيل
من الطرائف التي حصلت حينما قرر الملك الراحل الحسن الثاني إلغاء عيد الأضحى ، ما يحكيه محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب أبو حفص كما جاء في تدوينة له على ''الفايسبوك'' حيث ان الخطيب حاول انتقاد القرار فاذا

"شوف تيفي"

من الطرائف التي حصلت حينما قرر الملك الراحل الحسن الثاني إلغاء عيد الأضحى ، ما يحكيه محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب أبو حفص كما جاء في تدوينة له على "الفايسبوك" حيث ان الخطيب حاول انتقاد القرار فاذا بالمصلين يتركوه يتحدث مع نفسه فوق المنبر .

يقول "ومن ذكرياتي أيضا عن حادثة منع عيد الأضحى: أن الشيخ القاضي برهون والذي كان خطيبا بمسجد الكدية يومها بالحي المحمدي خطب خطبة نارية... استنكر فيها على الملك الحسن الثاني قراره، وتعطيله لشعيرة من شعائر الدين حسب تعبير الشيخ، واستعمل عبارات قوية كان الخيال وقتها لا يستوعب أن يخاطب الحسن الثاني بمثلها.."

ويسترسل "الطريف في الموضوع أن كثيرا من المصلين غادروا المسجد فارين حتى أحذيتهم لم يحملوها، ولا زلت أذكر الشيخ القاضي وهو يصيح بأعلى صوته: إجلسوا رحمكم الله... مكانكم رحمكم الله.... وهوما ما كاين غير علق ".

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شوف تيفي عيد الأضحى الملك الحسن الثاني

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