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مثير وصادم..وكالة إخبارية عالمية تكشف طرق الغش في تسمين أضاحي العيد بالمغرب ودور الشناقة+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 16:25 مثير وصادم..وكالة إخبارية عالمية تكشف طرق الغش في تسمين أضاحي العيد بالمغرب ودور الشناقة+تفاصيل مثيرة | مجتمع
مثير وصادم..وكالة إخبارية عالمية تكشف طرق الغش في تسمين أضاحي العيد بالمغرب ودور الشناقة+تفاصيل مثيرة
كشفت وكالة ''الأناضول'' التركية، في خبر لها على موقعها الالكتروني بأن مدافعين عن حقوق المستهلك في المغرب، يحذرون من تنامي ظاهرة غش المواطنين في الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، بعدد من المدن المغربية.


''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''الأناضول'' التركية، في خبر لها على موقعها الالكتروني بأن مدافعين عن حقوق المستهلك في المغرب، يحذرون من تنامي ظاهرة غش المواطنين في الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، بعدد من المدن المغربية.

وأوضحت الوكالة التركية بأن مظاهر النصب والاحتيال التي ارتفعت وتيرتها بالتزامن مع بيع الأضاحي، تتمثل في استعمال الملح والماء أو استعمال بعض الأدوية المتضمنة للبروتينات والهرمونات، لزيادة وزن الأضحية، إلى جانب المضاربات غير المشروعة.

وأكدت الوكالة أن تقديرات وزارة الفلاحة بالمغرب ، تشير إلى أن الطلب على الماشية خلال عيد الأضحى يبلغ 5 ملايين و430 ألف رأس، منها 4 ملايين و900 ألف رأس من الأغنام، و530 ألف رأس من الماعز،ويبلغ قطيع الغنم والماعز في البلاد نحو 25 مليونا و470 ألف رأس، بينها 19 مليونا و870 ألف رأس من الأغنام، و5 ملايين و600 ألف رأس من الماعز.

وقال حفيظ المباركي، فلاح اعتاد تربية الأضاحي وبيعها سنويا للوكالة التركية: ''للأسف هناك من يسيء إلينا بممارساته التي لا تحترم حقوق المستهلكين..أتحدث عن المضاربين وبعض الفلاحين الذين لا يستحضرون ضمائرهم وهم يقدمون على ممارسات منافية للأخلاق..أساليب النصب والاحتيال تتعدد، منها استعمال بعض المواد لنفخ الأضحية، كالماء والملح، وهناك من يستعمل الخميرة..الغريب أيضا هو لجوء البعض لإعطاء أدوية هي عبارة عن بروتينات أو هرمونات للماشية، لتبدو على غير حقيقتها وبشكل مقنع أكثر بالنسبة للمشتري، بما لا يتناسب مع ثمنها''.

ومن جهة أخرى، أكد بوعزة خراطي، وهو رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك للوكالة أن ''مناسبة بيع الأضاحي السنوية تعتبر عند 'الشناقة' فرصة لممارسة بعض العادات السيئة والمضرة بالمستهلك، قائلا ''هؤلاء يقومون بشراء الماشية من الفلاحين، ثم يبيعونها إلى المستهلك بعد التحكم في السوق وأسعاره، مع غياب الرقابة الصارمة على الأسعار''.

 

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