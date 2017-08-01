هام للبيضاويين..شرطة إدارية بشوارع مدينة الدار البيضاء..وهذا هو دورها ﻿

من المنتظر أن تعرف مدينة اﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ﺇﻧﺰﺍﻝ 300 ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ ''اﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ'' ﺑﺄﺣﻴﺎﺀ ''ﺃﻧﻔﺎ ﻭﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ'' ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يتم

"شوف تيفي"



من المنتظر أن تعرف مدينة اﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ﺇﻧﺰﺍﻝ 300 ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ "اﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ" ﺑﺄﺣﻴﺎﺀ "ﺃﻧﻔﺎ ﻭﻣﻮﻻﻱ ﺭﺷﻴﺪ" ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ يتم تعميم هذه التجرية في وقت لاحق على باقي أحياء العاصمة الاقتصادية.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن إطلاق هذه التجرية الجديدة سيكلف ﻏﻼﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎً تصل ﻘﻴﻤته لـ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﺭﻫﻢ، ﺳﺘُﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟـ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺍلأولى.



ﻭأكد ذات المصدر أن ﻣﻬﺎﻡ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ستكون هي ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ، وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، موضحا بأن عملها سيدوم ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً، وسيتم مدها ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ، ﺗُﻤﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻟﺮﺷﻮﺓ.

وأشار ذات المصدر أن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ظهروا ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺳﻨﺔ 2012، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ، إلا أن مدينة الدار البيضاء، ستعرف إعادة تفعيل التجرية قبل ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ في وقت لاحق ﻋﻠﻰ باقي المدن المغربية.