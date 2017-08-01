عاجل وجد خطير..خدامة حولت فرحة أسرة بعيد الأضحى إلى مأساة بالبيضاء..وها شنو دارت للطفلة ديالهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن فرحة أسرة بحلول عيد الأضحى ـ بحي سيدي مومن بالبيضاء، تحولت إلى مأساة، عقب قيام خادمتهم باختطاف طفلتهم البالغة من العمر 10 سنوات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن فرحة أسرة بحلول عيد الأضحى ـ بحي سيدي مومن بالبيضاء، تحولت إلى مأساة، عقب قيام خادمتهم باختطاف طفلتهم البالغة من العمر 10 سنوات.

وأكد قريب الطفلة المختطفة في اتصال له مع "شوف تيفي"، يومه الأربعاء، أن ابنة أخته "إلهام"، اختفت من المنزل أمس الثلاثاء، عقب قيام الخادمة المدعوة "وهيبة" باختطافها وسرقة كمية من الذهب من منزل الأسرة.

وأشار القريب إلى أن الخادمة "وهيبة" البالغة من العمر 18 سنة، والتي تنحدر بدورها من مدينة الدار البيضاء، من المحتمل أن تكون سقطت ضحية شخص قام بالتغرير بها، وشجعها على اختطاف الطفلة وسرقة "الذهب".

وأكد المتحدث أن الأسرة، تقدمت بشكاية إلى الدائرة الأمنية رقم 3 والتي فتحت تحقيقا، للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت الفتاة إلى اختطاف الطفلة.