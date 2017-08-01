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هام لمستخدمي القطار: المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 15:02 هام لمستخدمي القطار: المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك
هام لمستخدمي القطار: المكتب الوطني للسكك الحديدية يضع برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الأضحى
وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات لمواكبة الحركة الدؤوبة للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات لمواكبة الحركة الدؤوبة للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضح المكتب في بلاغ أن هذا البرنامج يغطي الفترة الممتدة بين 29 غشت و 3 شتنبر بهدف تأمين أحسن ظروف السفر في راحة وأمان لزبنائه، مشيرا إلى أنه تمت برمجة قطارات إضافية على المحاور الرئيسية لشبكة السكة الحديدية بين مدن الدارالبيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة والناظور وخريبكة بالإضافة إلى تعزيز الفرق المختصة باستقبال وإرشاد المسافرين في المحطات وعلى متن القطارات، وكذا تنويع قنوات البيع وتسهيل طرق شراء التذاكر.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع تسهيلات لاقتناء التذاكر تفاديا للانتظار، من بينها رفع عدد شبابيك التذاكر بالمحطات وتسهيل عملية الولوج إلى الأرصفة والقطارات بالمحطات ووضع آلات لاستخلاص التذاكر.

وبهدف توفير ظروف الراحة والسلامة عمد المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تعزيز طاقم شرطة القطارات من أجل حماية النظام العام وضمان سلامة المسافرين سواء بالمحطات أو على متن القطارات.

وعزز المكتب الوسائل المتاحة لخدمة الزبناء من بينها "مركز خدمة الزبناء" الذي يمكن الاتصال به على الرقم 2255 وموقعي المكتب على شبكة النترنت www.oncf.ma و www.oncf-voyages.ma، بالإضافة إلى تطبيق ONCF Trafic، وذلك بهدف توفير المعلومات الكافية حول حركة سير القطارات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

 

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المغرب شوف تيفي المكتب الوطني للسكك الحديدية عيد الأضحى

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