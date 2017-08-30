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من لحمارة لطوبيس تزيح سعد لمجرد من صدارة اليوتيوب

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 13:55 من لحمارة لطوبيس تزيح سعد لمجرد من صدارة اليوتيوب | ثقافة و فنون
من لحمارة لطوبيس تزيح سعد لمجرد من صدارة اليوتيوب
تمكن الفنان الشعبي عادل الميلودي من تحقيق الصدارة عبر منصة موقع اليوتيوب، حيث أزاح بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان ''من لحمارة لطوبيس'' كلا من أغنية سعد لمجرد ''Let go'' و جديد الأخوين بلمير ''قولو'' من صدارة

شوف تيفي

تمكن الفنان الشعبي عادل الميلودي من تحقيق الصدارة عبر منصة موقع اليوتيوب، حيث أزاح بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "من لحمارة لطوبيس" كلا من أغنية سعد لمجرد "Let go" و جديد الأخوين بلمير "قولو" من صدارة الفيديوهات الأكثر شعبية في المغرب.

و قد أصدر عادل الميلودي الأغنية التي لحنها وكتب كلماتها قبل يومين، حيث يتناول فيها الأحداث التي شهدها المغرب مؤخرا وخلقت جدلا واسعا والحديث هنا عن قضية الاعتداء الجنسي الذي وقع لفتاة في "طوبس" وأيضا المراهقين الذين مارسوا الجنس مع "حمارة".

يذكر أن أغاني الميلودي دائما ما تثير الجدل نظرا لطريقته الخاصة في كتابة الكلمات ومواضيعها المختارة.

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عادل الميلودي من لحمارة لطوبيس اغنية يوتيوب

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