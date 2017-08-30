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مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 13:47 مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود | دولي
مثير وبالصور..الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس دولة إفريقية بوجود كلبه الأسود
كشفت وسائل إعلام عالمية خلال الأسبوع الجاري عن انضمام كلب أسود يحمل اسم ''نيمو'' إلى حاشية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موضحة بأن هذا الكلب كان حاضرا خلال استقبال الرئيس الفرنسي لرئيس دولة

"شوف تيفي"

 كشفت وسائل إعلام عالمية خلال الأسبوع الجاري عن انضمام كلب أسود يحمل اسم "نيمو" إلى حاشية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موضحة بأن هذا الكلب كان حاضرا خلال استقبال الرئيس الفرنسي لرئيس دولة النيجر محمد إيسوفو.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن قيام ماكرون بإلحاق هذا الكلب الصغير البالغ نحو عامين والذي تستخدم فصيلته ذات اللون الأسود المعروفة باسم لابرادور، هو تقليد يحافظ عليه الرؤساء بشرائهم كلبا يكون هو "الكلب الأول" في القصر.

وأكدت ذات المصادر أن الرئيس الفرنسي، دفع مبلغ 250 يورو للحصول على الكلب نيمو من ملجأ إنقاذ للحيوانات، مشيرة إلى أن اسم نيمو، يعود إلى شخصية "الكابتن نيمو" قائد الغواصة نوتيلوس في رواية جول فيرن الكلاسيكية، التي قيل إن ماكرون يحبها.

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المغرب شوف تيفي ماركون الرئيس الفرنسي لابرادور محمد إيسوفو دولة النيجر

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