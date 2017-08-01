حصري..وأخيرا هذا هو موعد انطلاق محاكمة سعد المجرد بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أواخر شهر شتنبر المقبل، ستعرف انطلاق أولى جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أواخر شهر شتنبر المقبل، ستعرف انطلاق أولى جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد المجرد المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".

وحسب المصدر ذاته فإن المحامي الفرنسي "موريتي" الملقب بالوحش، من المنتظر أن يتقدم خلال أول جلسة بطلب للتأجيل، مشيرا إلى أن دفاع الفرنسية "لورا بريول"، أكد استعداده لهذه الجلسة.

وأكد ذات المصدر أن الجلسة الأولى ستكون عادية، وسيعلن خلالها قاضي التحقيق التأجيل، مشيرا إلى أن المجرد سيبقى في فرنسا خلال الأشهر المقبلة بسبب التأجيلات التي سيتم الإعلان عنها.