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بالصورة.. هذه هي التفاصيل الكاملة لشرملة شرطي بمدينة المحمدية

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 13:33 بالصورة.. هذه هي التفاصيل الكاملة لشرملة شرطي بمدينة المحمدية | مجتمع
بالصورة.. هذه هي التفاصيل الكاملة لشرملة شرطي بمدينة المحمدية
كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي'' قبل يومين، فقد أكد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن واقعة طعن شرطي بمدينة المحمدية، جرت فصولها مساء أول أمس الاثنين، بالتحديد بزنقة الناظور

"شوف تيفي"

كما سبق وكشفت عنه "شوف تيفي" قبل يومين، فقد أكد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن واقعة طعن شرطي بمدينة المحمدية، جرت فصولها مساء أول أمس الاثنين، بالتحديد بزنقة الناظور، حيث تدخلت عناصر الأمن لتوقيف شخصين كانا في حالة سكر متقدمة ويحملان أسلحة بيضاء في وضعية من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، حيث تسنى توقيف المشتبه به الأول وحجز السكين الذي كان بحوزته، وكذا سكين آخر قابل للطي، بينما أصيب مقدم شرطة في خضم هذا التدخل بجرح بسيط على مستوى الإبهام، حيث تلقى على إثره الإسعافات الضرورية وغادر المستشفى مباشرة.

وأوضح البيان بأن الأبحاث والتحريات المنجزة، مكنت من توقيف المشتبه به الثاني، حيث تم إخضاعهما معا لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت عن هذه المعطيات الصادرة في البيان، وأكدت بأن الشرطي تعرض لطعنة على مستوى اليد خلال تدخل أمني لاعتقال شخص روع ساكنة منطقة القصبة بالمحمدية.

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المغرب شوف تيفي التحريات مقدم الشرطة الشرطي زنقة الناظور حجز السكين

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