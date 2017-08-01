يا ربي السلامة..قبل عيد الأضحى: ذبح شخص من الوريد إلى الوريد بواسطة جنوية قرب ولاية أمن مراكش+تفاصيل مروعة ﻿

استهلت المصالح الأمنية بمدينة مراكش يوم عملها، أول أمس الاثنين، بجريمة قتل بشعة، جرت أطوارها على مشارف مبنى ولاية الجهة وولاية الأمن معا، ذهب ضحيتها شاب عشريني تم ذبحه من الوريد إلى الوريد وألقي

"شوف تيفي"

استهلت المصالح الأمنية بمدينة مراكش يوم عملها، أول أمس الاثنين، بجريمة قتل بشعة، جرت أطوارها على مشارف مبنى ولاية الجهة وولاية الأمن معا، ذهب ضحيتها شاب عشريني تم ذبحه من الوريد إلى الوريد وألقي بجثته وسط ركام من الأزبال والنفايات.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد كان الهدوء يلف مبنى ولاية الأمن، حين بلغ شخص عن جريمة قتل كان أحد شهود العيان عن وقائعها وأحداثها.

وأضافت اليومية أن الشرطة القضائية استمعت لإفادته حيث أكد أنه كان يجالس مجموعة من الأشخاص على مستوى "حي قبور الشو" المحاذي لمبنى الولاية، قبل أن يدب خلاف بين المجموعة حول مبلغ 3000 درهم، فهاجم اثنان من الجلساء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

انطلقت فرقة التشخيص القضائي صوب المكان المحدد لاستجلاء حقيقة الوضع، فكان المشهد صادما بعد العثور على جثة هامدة وسط ركام الأزبال بجانب السور التاريخي للمدينة بالجهة المحاذية لمدخل حي "قبور الشو" وأثار الذبح بادية عليها، فيما السكين "أداة الجريمة" ما زالت مغروسة في عنق الضحية.

وأمام هذا الاكتشاف المثير، تم توجيه بوصلة البحث صوب الشخص المبلغ وتضييق الخناق عليه بالأسئلة ما أوقعه في ارتباك شديد، خصوصا مع تناقض التصريحات التي كان يدلي بها وتضارب أقواله، ما جعله ينهار معترفا بأنه الجاني الرئيسي مفصلا أطوار الجريمة بإقدامه في البداية على توجيه ضربة بواسطة حجر أصابت الضحية على الرأس، قبل أن يعمد إلى استخدام سكين كان يخفيها بين ملابسه ويستعملها في نحر غريمه بغاية فصل رأسه عن جسده.