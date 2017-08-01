عاجل و بالدليل.. هذا هو موعد نهاية العالم ﻿

خرج العالم ''ديفيد ميد'' من جديد يومه الأربعاء 30 غشت 2017، ليؤكد أن نهاية العالم ستكون ما بين 20 و 23 شتنبر المقبل مشيرا أن كلامه موثق و بالدليلي في أهرامات الجيزة المصرية و في الكتاب المقدس.

شوف تيفي:

خرج العالم "ديفيد ميد" من جديد يومه الأربعاء 30 غشت 2017، ليؤكد أن نهاية العالم ستكون ما بين 20 و 23 شتنبر المقبل مشيرا أن كلامه موثق و بالدليلي في أهرامات الجيزة المصرية و في الكتاب المقدس.

وجدد العالم "ديفيد ميد" قلقه بشأن نهاية الأرض ودمار البشرية فى غضون أسابيع، وحذر مرة أخرى من أن الكوكب الغامض "نيبيرو" على وشك تحطيم

الأرض، فوفقا لنظريته

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ميد: "من الغريب جدا أن كلا من الكتاب المقدس والهرم الأكبر بالجيزة على حد سواء يشيران إلى نفس التاريخ وهو سبتمبر 2017، فهل هذه نهاية عصر الكنيسة والانتقال إلى يوم الرب؟، فلا يمكن أن يكون هناك أدلة أكبر"

و كانت تصريحات العالم المذكور قد خلقت ضجة كبيرة خصوصا في أوساط الدول الإسلامية التي اعتبرت كلامه مجرد إشاعات لزرع الفتنة .