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الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منزل نائب أفغاني

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 11:25 الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منزل نائب أفغاني | دولي
الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على منزل نائب أفغاني
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية يومه الأربعاء عن تبنيه للهجوم الانتحاري الذي طال منزل نائب بارز بالبرلمان الأفغاني في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.

شوف تيفي

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية يومه الأربعاء عن تبنيه للهجوم الانتحاري الذي طال منزل نائب بارز بالبرلمان الأفغاني في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.

وقد لقي المهاجمان واثنان من حراس الأمن حتفهما في الهجوم الذي استهدف منزل ظاهر قدير وهو نائب رئيس البرلمان وينتمي لعائلة سياسية شهيرة تعارض منذ وقت طويل حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية ويعيش معظم أفرادها في إقليم ننكرهار بشرق البلاد.

وقال مسؤولون إن الحارسين قتلا عندما فجر أحد المهاجمين سترته الناسفة فيما قتل المهاجم الآخر بالرصاص على الفور، حسب ما جاء في وكالة رويترز.

وذاع صيت قدير قبل عامين عندما ذبح مقاتلو ميليشيا موالية له أربعة من متشددي الدولة الإسلامية وعلقوا رؤوسهم على جانب طريق في إقليم ننكرهار ردا على ذبح أربعة من مقاتلي الميليشيا.

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الدولة الإسلامية إرهاب هجوم انتحاري أفغانستان

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