عاجل وجد مروع.. العثور على جثة شخص من ذوي السوابق العدلية ملقب بـ ''العصبة'' جثة هامدة بالبيضاء ﻿

اهتز حي النسيم بالحي الحسني بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع خبر صادم، ويتعلق الأمر بالعثور على شخص ملقب بـ ''العصبة'' من ذوي السوابق العدلية جثة هامدة أمام عمارة سكنية.

"شوف تيفي"

اهتز حي النسيم بالحي الحسني بالبيضاء، قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع خبر صادم، ويتعلق الأمر بالعثور على شخص ملقب بـ "العصبة" من ذوي السوابق العدلية جثة هامدة أمام عمارة سكنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهالك القاطن بالمدينة القديمة، ما تزال الأسباب الكامنة وراء وفاته مجهولة، مشيرا إلى أن "العصبة" فارق الحياة إما بسبب سقوطه من العمارة أو بسبب قيام مجهول برميه من سطح العمارة.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر دائرة النسيم والشرطة القضائية، فتحوا تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات وفاة "العصبة"، مشيرا إلى أن هذا الأخير تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعه للتشريح الطبي بإشراف من النيابة العامة.