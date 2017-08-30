 بالصور.. ليلى الحديوي فرحانة ببنتها بمناسبة عيد ميلادها ﻿
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بالصور.. ليلى الحديوي فرحانة ببنتها بمناسبة عيد ميلادها

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 11:00 بالصور.. ليلى الحديوي فرحانة ببنتها بمناسبة عيد ميلادها | ثقافة و فنون
بالصور.. ليلى الحديوي فرحانة ببنتها بمناسبة عيد ميلادها
شاركت عارضة الأزياء المغربية الحديوي، مساء أمس الإثنين، متابعيها صورا وثقت لحظات الفرح خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها عبر نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''.

شوف تيفي

شاركت عارضة الأزياء المغربية الحديوي، مساء أمس الإثنين، متابعيها صورا وثقت لحظات الفرح خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها عبر نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقد حظيت الصور باستحسان كبير وتعليقات إيجابية من محبيها، حيث هنأت "الحديوي" ابنتها في رسالة نشرتها على "الانستغرام" جاء فيها :" في مثل هذا اليوم رزقت بملاك وهدية من السماء، كل يوم تضيئين حياتي، أنا ووالدك مسرورين جدا، اليوم هو عيد ميلادك، لقد أطفأت شمعتك التانية عشر، أود شكرك على كل شيئ، أنتي مفخرتي، عيد ميلاد سعيد أميرتي "

يذكر أن الحديوي قد قضت عطلتها الصيفية رفقة عائلتها في أوروبا متجولة ما بين إيطاليا واليونان، حيث ظلت هناك على تواصل مع متابعيها من خلال نشرها لصور العطلة.

 

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