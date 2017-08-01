 تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش ﻿
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تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 01:59 تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع
تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش
تمكنت عناصر المنطقة الأمنية المحاميد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمراكش، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من سبعة أفراد من بينهم فتاة، يتعاطون للسرقة وترويج مسكر ماء الحياة بأحد الدواوير

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر المنطقة الأمنية المحاميد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بمراكش، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من سبعة أفراد من بينهم فتاة، يتعاطون للسرقة وترويج مسكر ماء الحياة بأحد الدواوير بهذه المنطقة.

وأضاف بلاغ لولاية أمن مراكش، أن المتهمين الذين اتخذوا من الدوار المذكور مكانا لنشاطهم الإجرامي تم إيقافهم بناء على خطة محكمة شاركت فيها تشكيلة من عناصر الأمن، والتي أسفرت عن حجز حوالي 30 لترا من مسكر ماء الحياة معد للترويج، وقضيب حديدي يستعمل في السرقة بالكسر، ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

وأشار المصدر نفسه، الى أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرض تعميق البحث والتقديم للعدالة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

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