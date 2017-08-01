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الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 01:52 الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة | حوادث و حقوق
الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة
كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية أن مصدرها من التحقيق الإسباني، قال إن السلطات المغربية ألقت القبض على رجل للاشتباه بأنه ساعد في تقديم اسطوانات غاز لخلية متشددة نفذت في وقت سابق من هذا الشهر هجوما

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" البريطانية أن مصدرها من التحقيق الإسباني، قال إن السلطات المغربية ألقت القبض على رجل للاشتباه بأنه ساعد في تقديم اسطوانات غاز لخلية متشددة نفذت في وقت سابق من هذا الشهر هجوما مزدوجا في كطالونيا أودى بحياة 16 شخصا.

وأوضحت الوكالة بأن الشرطة الإسبانية، تقول إن الخلية جمعت نحو 120 أسطوانة من غاز البوتان في أحد المنازل ببلدة جنوبي برشلونة وإنها خططت لاستخدامها في تنفيذ هجوم أكبر، مشيرة إلى أن الشرطة، تعتقد بأن الخلية أشعلت المتفجرات بطريق الخطأ يوم 16 غشت عشية هجوم برشلونة مما تسبب في حدوث انفجار دمر المنزل الواقع في بلدة ألكانار.

وأضافت الوكالة بأن بقية المهاجمين، قرروا بعد ذلك استخدام عربات "فان" مستأجرة لدهس حشود في أشهر شوارع برشلونة وأعقبوا ذلك بهجوم في بلدة كامبريلس الساحلية، مؤكدة أن مصدرها قال إن الشرطة المغربية ألقت القبض على الرجل في مدينة الدار البيضاء دون ذكر أي تفاصيل.

وقال وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويد اليوم الثلاثاء إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين على صلة بالهجومين لكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل عنهما.

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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء وزير الداخلية وكالة روتيرز برشلونة

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