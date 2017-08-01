 الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد | بووز

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب | بووز

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال | بووز

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة | حوادث و حقوق

الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة | مجتمع

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي | مجتمع

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي

فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011 | بوليتيك

فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 01:48 الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة | مجتمع
الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة
قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مساء أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مساء أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة.

وأطلع الوفد خلال هذه الزيارة على ظروف إقامة الحجاج المغاربة، وحثهم على أن يكونوا خير سفراء لبلدهم وأن يؤدوا شعائرهم بكل طمأنينة، منوها بما تقوم به البعثات المغربية الإدارية والعلمية والطبية لفائدتهم.

وبهذه المناسبة، أبلغ رئيس الوفد الحجاج المغاربة عطف ورضى الملك محمد السادس وحرصه على أن يؤدوا فريضتهم على الوجه الأكمل بمساعدة البعثات المغربية الطبية والعلمية والإدارية.

كما زار الوفد الرسمي مقر البعثة الطبية المغربية، حيث استمع لشروحات حول مهامها من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية للحجاج وتوفير راحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسكهم في أفضل الظروف.

وفي هذا الصدد، أكد أعضاء البعثة للوفد، عدم تسجيل أي حالة مرضية خطيرة حتى الآن في صفوف الحجاج المغاربة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مكة المكرمة مرضية الحالة الصحية الحجاج

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي | مجتمع

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع

خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع | مجتمع

خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة...الناطق الرسمي باسم القصر يتعرض للنصب | شوف الصحافة
منذ 13 دقيقة

شوف الصحافة...الناطق الرسمي باسم القصر يتعرض للنصب

الحصاد اليومي : زيد كروش قريب من الرجاء البيضاوي‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : زيد كروش قريب من الرجاء البيضاوي‎

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 30 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 30 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 30 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 30 غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد | بووز
منذ 54 دقيقة

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب | بووز

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال | بووز

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.