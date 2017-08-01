الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة ﻿

قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مساء أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة، الذي يترأسه وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مساء أمس الإثنين، بزيارة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة.

وأطلع الوفد خلال هذه الزيارة على ظروف إقامة الحجاج المغاربة، وحثهم على أن يكونوا خير سفراء لبلدهم وأن يؤدوا شعائرهم بكل طمأنينة، منوها بما تقوم به البعثات المغربية الإدارية والعلمية والطبية لفائدتهم.

وبهذه المناسبة، أبلغ رئيس الوفد الحجاج المغاربة عطف ورضى الملك محمد السادس وحرصه على أن يؤدوا فريضتهم على الوجه الأكمل بمساعدة البعثات المغربية الطبية والعلمية والإدارية.

كما زار الوفد الرسمي مقر البعثة الطبية المغربية، حيث استمع لشروحات حول مهامها من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية للحجاج وتوفير راحتهم ومساعدتهم على تأدية مناسكهم في أفضل الظروف.

وفي هذا الصدد، أكد أعضاء البعثة للوفد، عدم تسجيل أي حالة مرضية خطيرة حتى الآن في صفوف الحجاج المغاربة.