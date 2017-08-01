هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن مجلس مدينة الرباط، من المنتظر أن يوفر العديد من حافلات النقل العمومي للجماهير المتواجدة بالعاصمة وضواحيها الراغبة في متابعة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المنتخب

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن مجلس مدينة الرباط، من المنتظر أن يوفر العديد من حافلات النقل العمومي للجماهير المتواجدة بالعاصمة وضواحيها الراغبة في متابعة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المنتخب المالي بمركب مولاي عبد الله ليلة يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن هناك مشاورات جارية داخل مجلس المدينة، الذي من المنتظر أن يعلن خلال اليومين المقبلين عن تفاصيل هذا الخبر السار المتمثل في تمديد عمل بعض الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط التي سيتم اقتراحها هي " مركب مولاي عبد الله-تمارة"، و" مركب مولاي عبد الله- التقدم"، وأخيرا "مركب مولاي عبد الله-باب الحد بوقنادل".

تجدر الإشارة إلى أن مركب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، سيحتضن ليلة يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي سيحتفل فيه المغاربة بعيد الأضحى، المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي لكرة القدم بخصمه المنتخب المالي، والتي تدخل ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.