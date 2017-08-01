 هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد | بووز

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب | بووز

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال | بووز

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة | حوادث و حقوق

الشرطة تعتقل شخصا بالبيضاء للاشتباه بصلته بخلية هجوم برشلونة

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة | مجتمع

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي | مجتمع

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي

فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011 | بوليتيك

فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي

بتاريــخ : 30 غشت 2017 / 01:43 هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي | مجتمع
هام وسار للجماهير المغربية: توفير حافلات للجماهير يوم مباراة المنتخب المغربي والمنتخب المالي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن مجلس مدينة الرباط، من المنتظر أن يوفر العديد من حافلات النقل العمومي للجماهير المتواجدة بالعاصمة وضواحيها الراغبة في متابعة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المنتخب

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن مجلس مدينة الرباط، من المنتظر أن يوفر العديد من حافلات النقل العمومي للجماهير المتواجدة بالعاصمة وضواحيها الراغبة في متابعة مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المنتخب المالي بمركب مولاي عبد الله ليلة يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى أن هناك مشاورات جارية داخل مجلس المدينة، الذي من المنتظر أن يعلن خلال اليومين المقبلين عن تفاصيل هذا الخبر السار المتمثل في تمديد عمل بعض الخطوط، مشيرا إلى أن الخطوط التي سيتم اقتراحها هي " مركب مولاي عبد الله-تمارة"، و" مركب مولاي عبد الله- التقدم"، وأخيرا "مركب مولاي عبد الله-باب الحد بوقنادل".

تجدر الإشارة إلى أن مركب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، سيحتضن ليلة يوم الجمعة المقبل، وهو اليوم الذي سيحتفل فيه المغاربة بعيد الأضحى، المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي لكرة القدم بخصمه المنتخب المالي، والتي تدخل ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة من الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حافلات النقل العمومي مجلس المدينة مركب مولاي عبد الله

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة | مجتمع

الوفد الرسمي للحج يتفقد إقامات الحجاج المغاربة بمكة المكرمة

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع | مجتمع

فيديو جد خطير..ثور جهل وسط الرحبة ونطح ناس وبغا يهرب..شوفو شنو وقع

خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع | مجتمع

خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة...الناطق الرسمي باسم القصر يتعرض للنصب | شوف الصحافة
منذ 14 دقيقة

شوف الصحافة...الناطق الرسمي باسم القصر يتعرض للنصب

الحصاد اليومي : زيد كروش قريب من الرجاء البيضاوي‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي : زيد كروش قريب من الرجاء البيضاوي‎

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 30 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 30 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 30 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 30 غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد | بووز
منذ 54 دقيقة

بالفيديو_بعد التدخل الملكي طائرتين تعيدان المغاربة من ليبيا وتجمع شملهم بأسرهم قبل العيد

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب | بووز

فرنسا : تعنيف مهاجر مغاربي داخل طائرة أثناء ترحيله إلى بلده. ورد فعل قوي للركاب

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال | بووز

طائرة تطارد زورق محمل بالحشيش في الشمال

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنتمي لها فتاة متخصصة في السرقة وترويج مسكر ماء الحياة بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.