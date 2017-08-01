فضيحة..مستشفى عمومي بالبيضاء يصدر شواهد طبية تحمل خاتم وتوقيع طبيب توفي سنة 2011 ﻿

كشفت معطيات حصلت عليها يومية ''المساء'' عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باستغلال اسم طبيب معروف بمدينة الدار البيضاء توفي منذ 2011 من أجل انجاز شواهد طبية وتقديمها في إطار ملفات أمام المصالح الأمنية.

"شوف تيفي"

كشفت معطيات حصلت عليها يومية "المساء" عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باستغلال اسم طبيب معروف بمدينة الدار البيضاء توفي منذ 2011 من أجل انجاز شواهد طبية وتقديمها في إطار ملفات أمام المصالح الأمنية.

وحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد أكدت المعطيات ذاتها أن جهة مجهولة، تستغل ختم الطبيب المذكور الذي سبق له الاشتغال بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء لانجاز شواهد طبية موجبة للاعتقال تتجاوز مدتها 21 يوما وتسليمها إلى طالبيها.

وأشارت معطيات اليومية إلى أن شهادة طبية حصلت عليها سيدة مذيلة بتوقيع الدكتور المذكور تحدد مدة العجز التي تعانيها في 30 يوما موقعة على وثيقة تحمل المعطيات المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، مضيفة أن عمليات إصدار الشواهد الطبية استمرت حتى بعد وفاة الطبيب المذكور التي كانت في شهر يونيو 2011 من أجل تقديمها في إطار مساطر جارية أمام النيابة العامة لتدعيم الملفات التي كان يتقدم بها بعض الأشخاص في مواجهة خصومهم.

وفي السياق ذاته تضيف اليومية، طالبت مصادر مطلعة بالبحث في كيفية استعمال ختم الطبيب المذكور رغم كونه توفي قبل سنوات، واستعمال وثائق تحمل شعار المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء من أجل إصدار شواهد طبية موجبة للاعتقال بشكل غير مشروع.