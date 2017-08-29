 خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع ﻿
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خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 22:49 خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع | مجتمع
خطير وبالفيديو والصورة.. خروف تلاح من السطح وتعلق في أسلاك كهربائية وآخر طاح فوق سيارة..وها شنو وقع
تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لخروف قفز من شقة ببناية ليجد نفسه معلقا في أسلاك الكهرباء بأحد أحياء الجزائر العاصمة.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لخروف قفز من شقة ببناية ليجد نفسه معلقا في أسلاك الكهرباء بأحد أحياء الجزائر العاصمة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية بهذا الخصوص فقد أظهر مقطع الفیديو مواطنین، وهم يحاولون إنقاذ الخروف المعلق بأسلاك الكھرباء بعد أن سقط من عمارة بالجزائر العاصمة، مشيرة إلى أن
المواطنين بذات الحي، تمكنوا من إنقاذ الخروف مستعينين بالسلالم وشاحنة نقل بضائع.

ونشرت صفحات جزائرية صورة لخروف آخر سقط من الطابق لعمارة سكنية على سيارة خفيفة ما جعل أصحابه يسارعون إلى ذبحه.



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