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المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي يتعرض للنصب

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 22:40 المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي يتعرض للنصب | مجتمع
المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي يتعرض للنصب
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وكيل الملك بالرباط، أمس الاثنين، نصابة مسنة تحترف الاحتيال وادعاء ألقاب شخصيات سامية بالبلاد وكانت تربط الاتصال هاتفيا بعبد الحق المريني الناطق الرسمي

"شوف تيفي"

 

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وكيل الملك بالرباط، أمس الاثنين، نصابة مسنة تحترف الاحتيال وادعاء ألقاب شخصيات سامية بالبلاد وكانت تربط الاتصال هاتفيا بعبد الحق المريني الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وتأمره بتنفيذ أوامرها عن طريق ادعاء لقب شخصية سامية.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد نقل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الموقوفة حوالي الحادية عشر صباحا وسط حراسة مشددة الى ابتدائية الرباط، ووضعوها بقبو المحكمة ما جعل الأنظار تتجه إليها، وبعد ساعة من وصولها استنطقها وكيل الملك حول تهم النصب ومحاولة النصب وادعاء لقب، لتنقلها عناصر الأمن، في الرابعة عصرا إلى السجن المحلي بسلا بعدما أمرت المحكمة بوضعها رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكشفت اليومية عن تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن المسنة، كانت تشتغل في جمعية نسائية ترأسها أميرة، وكسبت خلالها دراية بمهام الأميرات وطريقة مراسلتهن للوزارات والجنرالات ومديري المؤسسات العمومية، واستغلت هذه الخبرة في الحصول على الرقم الشخصي للناطق الرسمي باسم القصر الملكي بالرباط، فأمرته بتنفيذ أوامرها، عن طريق توظيف شباب في أسلاك مختلفة من الأمن والجيش والدرك وحل مشاكل بمؤسسات عمومية.

وأوضح مصدر مقرب من الملف لليومية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نصبت كمينا للظنينة بعدما اكتشفت جهات عليا نصب الموقوفة باسم شخصيات سامية، ودخلت أجهزة أمنية على الخط.

وأظهرت التحقيقات أنها كانت تتصل من رقم هاتفي مسجل باسم شخص آخر لإبعاد الشبهات عنها، إذ أصدرت في حقها الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وأطاحت بها الجمعة الماضي، وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حقها مدة 72 ساعة، قصد تعميق البحث معها والاستماع إلى الضحايا، ووقف المحققون على قدرتها الباهرة في إظهار صرامة في لغتها أثناء اتصالها بالناطق الرسمي باسم القصر الملكي وأمرها إياه بتنفيذ الأوامر.

وفي سياق متصل، حجز المحققون نسخا من بطائق التعريف الوطنية وشهادات جامعية عليا وطلبات بحوزة الظنينة تسلمتها من الضحايا على أساس بعثها ضمن ملتمسات التشغيل إلى القصر وبعدها ربط الاتصال بالناطق الرسمي بالقصر، واستدعى المحققون أصحاب الشهادات العلمية للتأكد من سبب منحهم هذه الدبلومات للموقوفة، وتضمنت الأبحاث التي أجريت للمسنة اعترافات من قبل الظنينة بالاتهامات المنسوبة إليها وبررت أفعالها الجرمية بأنها طاعنة في السن وكان هدفها من التدخلات هو تقديم خدمات إنسانية للشباب الراغب في البحث عن فرص عمل إضافة إلى حل مشاكل معوزين أمام مختلف الإدارات العمومية.

 

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المغرب شوف تيفي الفرقة الوطنية الشرطة القضائية الناطق باسم القصر الملكي

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