شاعلة في الفايسبوك: واش اللي غادي يذبح محرم عليه الجماع مع زوجتو في الأيام العشرة من ذي الحجة؟ ﻿

اشتعل نقاش في العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر بخصوص تحريم وقوع جماع بين الزوج الذي سيذبح الأضحية وزوجته خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وهو ما جعل دار الإفتاء المصرية،

''شوف تيفي''

اشتعل نقاش في العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بمصر بخصوص تحريم وقوع جماع بين الزوج الذي سيذبح الأضحية وزوجته خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وهو ما جعل دار الإفتاء المصرية، تدخل على الخط، وتؤكد بأنه يجوز لمن أراد أن يضحي جماع زوجته في العشر من ذي الحجة، ما لم يكن هناك مانع شرعي كالحيض والنفاس.

وحسب موقع ''الوطن'' المصري، يومه الثلاثاء، فإن الدار، تناولت في هذه الفتوي جواز الأخذ من الشعر والأظافر من خلال الحديث النبوي الشريف: عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:(إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره) أخرجه مسلم في صحيحه، وفي رواية :(فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا).

وأشار ذات الموقع أن جمهور العلماء، ذكر على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر، يعني أن تقليم الأظافر أو قص الشعر أمر مكروه وإن قام به المضحي فلا إثم عليه.