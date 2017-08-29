حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة ﻿

أعلن مارسيل دوسوزا رئيس المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أن الملك محمد السادس وعد بالانخراط باسم المغرب في مشروع العملة الموحدة التي ستطرحها مستقبلا مجموعة سيداو الاقتصادية

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أعلن مارسيل دوسوزا رئيس المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أن الملك محمد السادس وعد بالانخراط باسم المغرب في مشروع العملة الموحدة التي ستطرحها مستقبلا مجموعة سيداو الاقتصادية في غرب إفريقيا، فالأمر هنا لا يتعلق بالفرنك الإفريقي أو بالدرهم المغربي ولكن بعملة موحدة جديدة، حيث سيؤسس البنك المركزي لهذه العملة إما في الدار البيضاء أو في أبوجا عاصمة نيجيريا، وستكون مهمته هي طبع العملة الجديدة، وموازنة نسبة الفائدة، وتقديم سياسة مالية من أجل تشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة، ومحاربة التضخم المالي، ووعدت رئاسة سيداو بوحدة نقدية في غرب إفريقيا في غضون السنوات العشر المقبلة.