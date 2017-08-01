 عاجل وحصري..بعد إسقاط تهم خطيرة عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار مشتري..هذه هي العقوبة التي تنتظرهما +عقوبة صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جديد .. شوفو اش دار هاد العجل الضخم أمام الصيدلية | منوعات

فيديو جديد .. شوفو اش دار هاد العجل الضخم أمام الصيدلية

بالفيديو.. الشاب بلال المغربي يقصف من جديد عادل الميلودي وينشر مقاطع فيديو خاصة بهما ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الشاب بلال المغربي يقصف من جديد عادل الميلودي وينشر مقاطع فيديو خاصة بهما !

نداء جد مؤثر من أب فقير..عندي 5 ديال الوليدات و معنديش باش نشري ليهم الحولي ديال العيد..للمساعدة | بووز

نداء جد مؤثر من أب فقير..عندي 5 ديال الوليدات و معنديش باش نشري ليهم الحولي ديال العيد..للمساعدة

شاعلة في الفايسبوك: واش اللي غادي يذبح محرم عليه الجماع مع زوجتو في الأيام العشرة من ذي الحجة؟ | مجتمع

شاعلة في الفايسبوك: واش اللي غادي يذبح محرم عليه الجماع مع زوجتو في الأيام العشرة من ذي الحجة؟

حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة | بوليتيك

حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة

عاجل وحصري..بعد إسقاط تهم خطيرة عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار مشتري..هذه هي العقوبة التي تنتظرهما +عقوبة صادمة | بوليتيك

عاجل وحصري..بعد إسقاط تهم خطيرة عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار مشتري..هذه هي العقوبة

بالوثائق...المالكي يمثل أمام القضاء و لشكر يرفض لتواجده خارج أرض الوطن | بوليتيك

بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة | بوليتيك

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة

عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة | مجتمع

عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل وحصري..بعد إسقاط تهم خطيرة عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار مشتري..هذه هي العقوبة التي تنتظرهما +عقوبة صادمة

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 20:48 عاجل وحصري..بعد إسقاط تهم خطيرة عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار مشتري..هذه هي العقوبة التي تنتظرهما +عقوبة صادمة | بوليتيك
عاجل وحصري..بعد إسقاط تهم خطيرة عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار مشتري..هذه هي العقوبة التي تنتظرهما +عقوبة صادمة
كشف المحامي عبد الكبير طبيح عن هئية مدينة الدار البيضاء، قبل قليل في اتصال له مع ''شوف تيفي'' بأن قاضي التحقيق وبالرغم من قراره إسقاط تهم تكوين عصابة إجرامية والخيانة الزوجية والفساد عن زوجة

''شوف تيفي''

كشف المحامي عبد الكبير طبيح عن هئية مدينة الدار البيضاء، قبل قليل في اتصال له مع ''شوف تيفي'' بأن قاضي التحقيق وبالرغم من قراره إسقاط تهم تكوين عصابة إجرامية والخيانة الزوجية والفساد عن زوجة البرلماني المقتول مرداس والمستشار الجماعي هشام مشتري، فإن العقوبة التي تنتظرهما من الناحية القانونية هي ''الإعدام''.

وأشار المحامي المذكور أن متابعة ''وفاء وهشام'' بتهمة القتل وربطها بـ ''مع سبق الإصرار والترصد''، فالقانون واضح يشير إلى أن العقوبة ستكون هي ''الإعدام''، مشيرا إلى أن التهم التي تم إسقاطها تعد ''تهم صغيرة'' في حال مقارنتها مع تهمة القتل.

وأشار المحامي طبيح أن تهمة القتل قد تلغي ما بعدها، وسواء تم إسقاط التهم أو الحفاظ عليها فإن زوجة مرداس ومشتري، وحسب القانون الجنائي المغربي فـ ''الإعدام'' هو العقوبة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في حقهما.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الإعدام هيئة مدينة الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة | بوليتيك

حصري... الملك محمد السادس يوافق على مشروع عملة إفريقية موحدة

بالوثائق...المالكي يمثل أمام القضاء و لشكر يرفض لتواجده خارج أرض الوطن | بوليتيك

بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة | بوليتيك

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة

العثماني رئيس الحكومة يشتكي : إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده | بوليتيك

العثماني رئيس الحكومة يشتكي : ''إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نداء جد مؤثر من أب فقير..عندي 5 ديال الوليدات و معنديش باش نشري ليهم الحولي ديال العيد..للمساعدة | بــووز
منذ 6 دقائق

نداء جد مؤثر من أب فقير..عندي 5 ديال الوليدات و معنديش باش نشري ليهم الحولي ديال العيد..للمساعدة

صاحب الأغنية الشهيرة تسنابلي يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال | بــووز

صاحب الأغنية الشهيرة '' تسنابلي'' يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال

بالفيديو..أطفال متشردون بمحطة ولاد زيان بالبيضاء يدقون ناقوس الخطر..فينكم ألمسؤولين | بــووز

بالفيديو..أطفال متشردون بمحطة ولاد زيان بالبيضاء يدقون ناقوس الخطر..فينكم ألمسؤولين

نسولو الناس..كيفاش كتوفقو بين مصاريف عيد الأضحى و الدخول المدرسي؟شوفو أجوبة المغاربة | بــووز

نسولو الناس..كيفاش كتوفقو بين مصاريف عيد الأضحى و الدخول المدرسي؟شوفو أجوبة المغاربة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جديد .. شوفو اش دار هاد العجل الضخم أمام الصيدلية | منوعات
منذ 5 دقائق

فيديو جديد .. شوفو اش دار هاد العجل الضخم أمام الصيدلية

بالفيديو.. الشاب بلال المغربي يقصف من جديد عادل الميلودي وينشر مقاطع فيديو خاصة بهما ! | ثقافة و فنون

بالفيديو.. الشاب بلال المغربي يقصف من جديد عادل الميلودي وينشر مقاطع فيديو خاصة بهما !

نداء جد مؤثر من أب فقير..عندي 5 ديال الوليدات و معنديش باش نشري ليهم الحولي ديال العيد..للمساعدة | بووز

نداء جد مؤثر من أب فقير..عندي 5 ديال الوليدات و معنديش باش نشري ليهم الحولي ديال العيد..للمساعدة

شاعلة في الفايسبوك: واش اللي غادي يذبح محرم عليه الجماع مع زوجتو في الأيام العشرة من ذي الحجة؟ | مجتمع

شاعلة في الفايسبوك: واش اللي غادي يذبح محرم عليه الجماع مع زوجتو في الأيام العشرة من ذي الحجة؟

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.