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بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 20:44 بالوثائق...المالكي يمثل أمام القضاء و لشكر يرفض لتواجده خارج أرض الوطن | بوليتيك
بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن
لازالت فصول الدعوى القضائية التي رفعها عضو اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي ''رشيد بوزيت'' أمام المحكمة، عقب مقال صحفي بلسان الحزب لم تنته بعد على خلفية المؤتمر الأخير لحزب الوردة والذي أعاد


بوليتيك
شوف تيفي

لازالت فصول الدعوى القضائية التي رفعها عضو اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي ''رشيد بوزيت'' أمام المحكمة، عقب مقال صحفي بلسان الحزب لم تنته بعد على خلفية المؤتمر الأخير لحزب الوردة والذي أعاد إنتخاب إدريس لشكر ككاتب للحزب لولاية ثانية.

وصرح رشيد بوزيت ''لشوف تيفي'' أن ''المشكل ببساطة يتجلى في إتهامه من قبل جريدة الحزب بالبلطجة، حيث إدعى كاتب المقال أنه يتوفر على فيديو يثبث ممارسته البلطجة بالمؤتمر العاشر للحزب رغم أن اللجنة التأديبية لم تتخد أي قرار تنظيمي في حقه''.


وأضاف ''بوزيت'' بأنه فقط يطالب الجريدة مد المحكمة بالدليل وان لم تستطع فمن حقي ان أطالب برد الإعتبار''، مضيفا في حديثه ''لشوف تيفي'' بأنه كان مخطئا حين اعتقد بأن رجل القانون الزعيم السياسي لحزب الوردة الذي ناضل لتحقيق العدالة واحترام القانون سيتعامل مع استدعاء المحكمة بالرفض''.

وأوضح بوزيت بأن إدريس لشكر ''رفض تسلم استدعاء المحكمة عبر عون قضائي للحضور يوم 11 شتنبر عكس رئيس مجلس النواب ''الحبيب المالكي'' الذي تسلم الإستدعاء الذي توصل به بفيلته المتواجدة بطريق زعير''، حيث أكد بوزيت بأن قرار رفض ''إدريس لشكر'' فيه مساس بحرمة القضاء ''كما سيظطرنا الى تقديم طلب بضرورة استعمال القوة العمومية لاجباره على الحظور ان كنا بالفعل سواسية في الحقوق والواجبات''.


وإختتم بوزيت تصريحه، بالقول '' إن يوم 11 شتنبر هو امتحان لشعار دولة الحق والقانون، حيث أن ''الحبيب المالكي'' تسلم الإستدعاء وضروري سيحترم القضاء لانه يترأس المؤسسة التشريعية رغم أنه يوجد في حالة التنافي لترأسه الجريدة، في حين أن '' لشكر'' لم يغادرأرض الوطن كما إدعت إدارة مقر الحزب التي حاولت إخفاء الحقيقة عن المفوض القضائي الذي سأل عنه لتبليغه الإستدعاء''.


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الإستدعاء المالكي الإستدعاء الجريدة شوف تيفي

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