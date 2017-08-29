 مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالوثائق...المالكي يمثل أمام القضاء و لشكر يرفض لتواجده خارج أرض الوطن | بوليتيك

بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة | بوليتيك

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة

عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة | مجتمع

عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة

صاحب الأغنية الشهيرة تسنابلي يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال | بووز

صاحب الأغنية الشهيرة '' تسنابلي'' يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال

فيديو جد مؤثر..شخص كيدعي مع ولدو بالكعبة الشريفة والابن يكشف تفاصيل مؤثرة عن والده الذي فارق الحياة | منوعات

فيديو جد مؤثر..شخص كيدعي مع ولدو بالكعبة الشريفة والابن يكشف تفاصيل مؤثرة عن والده الذي فارق

متير بالفيديو _ فتاة أكرانية تشارك فرحتها بحفظ آية الكرسي وسورة الفلق | منوعات

متير بالفيديو _ فتاة أكرانية تشارك فرحتها بحفظ آية الكرسي وسورة الفلق

مثير..السجن والغرامة المالية لهؤلاء الحجاج.. | دولي

مثير..السجن والغرامة المالية لهؤلاء الحجاج..

العثماني رئيس الحكومة يشتكي : إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده | بوليتيك

العثماني رئيس الحكومة يشتكي : ''إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده''

خطأ تقني غير مقصود لمخرج اخبار القناة الثانية على المباشر | بووز

خطأ تقني غير مقصود لمخرج اخبار القناة الثانية على المباشر

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 20:33 مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة | بوليتيك
مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة
في خطوة مثيرة، حمل ''علي الباهي'' مدير ديوان الوزير مصطفى الخلفي المسؤولين على مدينة القنيطرة التي يرأس مجلسها المنتخب الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح.


بوليتيك
شوف تيفي

في خطوة مثيرة، حمل "علي الباهي" مدير ديوان الوزير مصطفى الخلفي المسؤولين على مدينة القنيطرة التي يرأس مجلسها المنتخب الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح.

وكشف المرافق الدائم والصديق المقرب لمصطفى الخلفي من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، تحث عنوان نقد ذاتي بان "مدينة القنيطرة شهدت تحولات مهمة خلال 10 سنوات الأخيرة في عدد من الجوانب...".

وأوضح ذات المصدر طبقا للتعابير التي تضمنتها تدوينته بالقول " أعرف ان للتدبير الجماعي اكراهات..وأن معالجة مخلفات الماضي البعيد تتطلب معالجات طويلة وجذرية، كما اعرف ان للنجاح أعداء كل ذلك مفهوم، لكن ان تظل حافلات للنقل الحضري غير لائقة تتجول في المدينة ونسمح لها بنقل مواطني القرن21 فأظن ان هذا غير مقبول من مسيري المدينة مهما كان الأمر".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الخلفي التدوينة التدبير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالوثائق...المالكي يمثل أمام القضاء و لشكر يرفض لتواجده خارج أرض الوطن | بوليتيك

بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن

العثماني رئيس الحكومة يشتكي : إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده | بوليتيك

العثماني رئيس الحكومة يشتكي : ''إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده''

سابقة : حزب الاستقلال يقترض أكثر من 200 مليون من أحد الأبناك لحل أزمته المالية الخانقة | بوليتيك

سابقة : حزب الاستقلال يقترض أكثر من 200 مليون من أحد الأبناك لحل أزمته المالية الخانقة

الحسيني: اسبانيا في حاجة ماسة إلى دعم الأجهزة الأمنية المغربية | بوليتيك

الحسيني: اسبانيا في حاجة ماسة إلى دعم الأجهزة الأمنية المغربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صاحب الأغنية الشهيرة تسنابلي يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال | بــووز
منذ 52 دقيقة

صاحب الأغنية الشهيرة '' تسنابلي'' يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال

بالفيديو..أطفال متشردون بمحطة ولاد زيان بالبيضاء يدقون ناقوس الخطر..فينكم ألمسؤولين | بــووز

بالفيديو..أطفال متشردون بمحطة ولاد زيان بالبيضاء يدقون ناقوس الخطر..فينكم ألمسؤولين

نسولو الناس..كيفاش كتوفقو بين مصاريف عيد الأضحى و الدخول المدرسي؟شوفو أجوبة المغاربة | بــووز

نسولو الناس..كيفاش كتوفقو بين مصاريف عيد الأضحى و الدخول المدرسي؟شوفو أجوبة المغاربة

بالفيديو...فندق الخروف مبيت آمن و خمس نجوم..20 درهم لليلة الواحدة | بــووز

بالفيديو...فندق الخروف مبيت آمن و خمس نجوم..20 درهم لليلة الواحدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالوثائق...المالكي يمثل أمام القضاء و لشكر يرفض لتواجده خارج أرض الوطن | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

بالوثائق...''المالكي'' يمثل أمام القضاء و ''لشكر'' يرفض لتواجده خارج أرض الوطن

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة | بوليتيك

مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة

عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة | مجتمع

عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة

صاحب الأغنية الشهيرة تسنابلي يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال | بووز

صاحب الأغنية الشهيرة '' تسنابلي'' يفضح برنامج أراب أيدل..شوفو أشنو قال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.