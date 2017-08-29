مدير ديوان الوزير الخلفي يحمل الرباح مسؤولية تردي حافلات النقل بالقنيطرة ﻿

في خطوة مثيرة، حمل ''علي الباهي'' مدير ديوان الوزير مصطفى الخلفي المسؤولين على مدينة القنيطرة التي يرأس مجلسها المنتخب الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح.



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في خطوة مثيرة، حمل "علي الباهي" مدير ديوان الوزير مصطفى الخلفي المسؤولين على مدينة القنيطرة التي يرأس مجلسها المنتخب الوزير والقيادي في حزب العدالة والتنمية عزيز الرباح.



وكشف المرافق الدائم والصديق المقرب لمصطفى الخلفي من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، تحث عنوان نقد ذاتي بان "مدينة القنيطرة شهدت تحولات مهمة خلال 10 سنوات الأخيرة في عدد من الجوانب...".



وأوضح ذات المصدر طبقا للتعابير التي تضمنتها تدوينته بالقول " أعرف ان للتدبير الجماعي اكراهات..وأن معالجة مخلفات الماضي البعيد تتطلب معالجات طويلة وجذرية، كما اعرف ان للنجاح أعداء كل ذلك مفهوم، لكن ان تظل حافلات للنقل الحضري غير لائقة تتجول في المدينة ونسمح لها بنقل مواطني القرن21 فأظن ان هذا غير مقبول من مسيري المدينة مهما كان الأمر".



