عاجل..خبر سار لزوجة البرلماني المقتول مرداس وللقاتل مشتري من قلب سجن عكاشة ﻿

قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إسقاط تهم تكوين عصابة إجرامية، والخيانة الزوجية والفساد عن ''وفاء'' زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، وعن المتورط الرئيسي في

"شوف تيفي"

قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إسقاط تهم تكوين عصابة إجرامية، والخيانة الزوجية والفساد عن "وفاء" زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، وعن المتورط الرئيسي في الجريمة هشام مشتري.



وأوضحت بعض المصادر أن قرار قاضي التحقيق، جاء استجابة لملتمس تقدمت به النيابة العامة، والتي طالبت من خلاله بإسقاط التهم المذكورة عن وفاء وهشام.

وأشار ذات المصدر أن تغيير هذه التهم من شأنه أن يغير مسار القضية، خاصة أن قاضي التحقيق أنهى التحقيق التفصيلي في جريمة قتل البرلماني مرداس والتي هزت الرأي العام المغربي قبل أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن زوجة القتيل مرداس، وعشيقها "مشتري"، يتواجدان بسجن عكاشة بالبيضاء منذ أشهر عقب تأكد الأجهزة الأمنية بتورطهما في جريمة "مرادس" البشعة.