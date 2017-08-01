مثير..السجن والغرامة المالية لهؤلاء الحجاج.. ﻿

طالب مسؤول المديرية العامة للجوازات السعودية، اللواء ضيف الله الحويفي، يومه الثلاثاء، جميع السعوديين والمقيمين بالالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج .

"شوف تيفي"

طالب مسؤول المديرية العامة للجوازات السعودية، اللواء ضيف الله الحويفي، يومه الثلاثاء، جميع السعوديين والمقيمين بالالتزام والتقيد بأنظمة وتعليمات الحج .

وأكد المسؤول السعودي، حسب موقع "روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة عكاظ السعودية، فإن العقوبات متعددة حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجا لا يحملون تصريحا نظاميا بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2800 دولار) أي 28 ألف درهم مغربية، عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أن الجوازات أصدرت قرارا إداريا بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجا من دون تصريح، وقد بلغت الغرامات المالية نحو مليوني ريال "550 ألف دولار" أي 5500.00 مليون درهم ومجموع أيام السجن 630 يوما.

وأشار المسؤول المذكور بأنه وفي كل الأحوال يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة بحقه، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما، مشيرا إلى توظيف 75 عنصراً نسائياً يعملن في المنافذ لخدمة الحاجات وفق كافة الاشتراطات التي تضمن عملهن باستقلالية.