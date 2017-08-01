العثماني رئيس الحكومة يشتكي : ''إنا قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن الشغل ولا يجده'' ﻿

أبان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالتعبير عن أسفه لعدم إيجاد فرص شغل كافية للشباب، حيث قال: '' إن قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن شغل ولا يجده '' مؤكدا أن البطالة معضلة حقيقية دوليا وإقليميا

''شوف تيفي''

أبان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة بالتعبير عن أسفه لعدم إيجاد فرص شغل كافية للشباب، حيث قال: '' إن قلوبنا تتحسر حين نرى شابا يبحث عن شغل ولا يجده '' مؤكدا أن البطالة معضلة حقيقية دوليا وإقليميا ووطنيا.

وأكد رئيس الحكومة خلال ترؤسه لأشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتشغيل، أول أمس الإثنين بالرباط ، بحضور عدد من الوزراء ، أن إحداث مناصب شغل كافية وذات جودة، يعتبر هدفا رئيسيا، دون أن يقدم أجوبة ملموسة لحل المعضلة التي باتت تؤرق الأسر، بسبب تفاقم معدل البطالة ، والذي امتد ليشمل ليس فقط خريجي الجامعات، بل أيضا خريجي المعاهد والمؤسسات الخاصة ، التي راهنت عليها الحكومات المتعاقبة لإيجاد مناصب الشغل.

وفي الوقت الذي كان ينتظر أن تعلن الإستراتيجية الحكومية حول التشغيل عن إجراءات ملموسة والتزامات بشأن تقليص البطالة ، اكتفى رئيس الحكومة بتقديم الوعود بشأن البحث عن المداخيل والإمكانيات لأيجاد مناصب الشغل الكافية.

وحسب ما جاء في جريدة ''الصباح'' عدد اليوم فقد اعترف ''العثماني'' بفضل البرامج والجهود المبذولة ، في الحد من تفاقم البطالة، مؤكدا أن النتائج ماتزال محدودة ، ما دفعها إلى توسيع البرامج الإدارية التي تستهدف حملة الشهادات والأشخاص في وضعية إعاقة والنساء، ونقل الملف الشائك إلى الجهات من خلال إعطاء البعد الترابي مكانته المستحقة.