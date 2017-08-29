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سعوديات يعملن لأول مرة في عمليات الطوارئ خلال الحج

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 19:43 سعوديات يعملن لأول مرة في عمليات الطوارئ خلال الحج | دولي
سعوديات يعملن لأول مرة في عمليات الطوارئ خلال الحج
افتتحت المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، أول قسم نسائى لتلقى اتصالات الطوارئ في مركز العمليات الأمنية الموحدة، وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، فإن المركز تعمل به شابات حاصلات على مؤهلات

شوف تيفي

 

افتتحت المملكة العربية السعودية قبل أسابيع، أول قسم نسائى لتلقى اتصالات الطوارئ في مركز العمليات الأمنية الموحدة، وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية، فإن المركز تعمل به شابات حاصلات على مؤهلات عليا ويجدن التحدث باللغة الإنجليزية.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن القسم المذكور يتعامل مع موسم الحج الذى يتوقع أن يجتذب قرابة مليونى مسلم من أرجاء العالم.

وأكدت التقارير ذاتها، أن هذا العمل دائما ما ظل حكرا على الرجال غير أن الحكومة بدأت فى إجراء إصلاحات تدريجية لفتح المزيد من الوظائف أمام النساء فى إطار رؤية المملكة السعودية لخفض الإعتماد على النفط الذى تعتمد عليه فى جنى أكثر من 60 بالمئة من دخل البلاد.

تجدر الإِشارة، إلى السلطات السعودية منحت خلال السنوات المنصرمة فرصة جديدة للنساء فيما يتعلق بالدراسة والعمل، غير أنهن مازلن ممنوعات من قيادة السيارات حيث من الواجب عليهن الإلتزام بزي معين في الأماكن العامة.

 

 

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