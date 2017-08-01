فضيحة وبالفيديو..اختراق حساب فنانة والعثور على صور حبيبها الفنان المشهور وهو عاري ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الثلاثاء أن قراصنة أنترنيت، اخترقوا حساب إنستغرام النجمة العالمية سيلينا غوميز يوم أمس الإثنين، ونشر المُخترقون صورا ظهر خلالها حبيبها السابق المغني العالمي

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام عالمية، يومه الثلاثاء أن قراصنة أنترنيت، اخترقوا حساب إنستغرام النجمة العالمية سيلينا غوميز يوم أمس الإثنين، ونشر المُخترقون صورا ظهر خلالها حبيبها السابق المغني العالمي الشهير"جاستين بيبر" وهو بدون ملابس.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن مدة اختراق حساب الأمريكية سلينا غوميز، امتد لحوالي 15 دقيقة، قبل أن تتدخل الشركة التي تتعامل معها الفنانة والتي تمكنت من إيقاف عمل الحساب.



وأشارت ذات المصادر بأن غوميز التزمت الصمت، ولم تعلق على اختراق حسابها الذي يتابعه أكثر من 125 مليون معجب.