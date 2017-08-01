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انفراد وبالفيديو ... علي لطفي يؤكد أن الأدوية في المغرب لا زالت أسعارها مرتفعة ويتهم وزارة الصحة بتضليل الرأي العام وهذه التفاصيل..

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 18:32 انفراد وبالفيديو ... علي لطفي يؤكد أن الأدوية في المغرب لا زالت أسعارها مرتفعة ويتهم وزارة الصحة بتضليل الرأي العام وهذه التفاصيل.. | مجتمع
انفراد وبالفيديو ... علي لطفي يؤكد أن الأدوية في المغرب لا زالت أسعارها مرتفعة ويتهم وزارة الصحة بتضليل الرأي العام وهذه التفاصيل..
قال ''علي لطفي'' رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن كل ما قيل وتم الترويج له من طرف وزارة الصحة خلال الشهور الأخيرة ، بخصوص ما يتعلق بتخفيف أسعار الأدوية بالمغرب، محض تضليل للرأي العام


"شوف تيفي"

قال "علي لطفي" رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن كل ما قيل وتم الترويج له من طرف وزارة الصحة خلال الشهور الأخيرة ، بخصوص ما يتعلق بتخفيف أسعار الأدوية بالمغرب، محض تضليل للرأي العام الوطني .

وأكد من خلال مكالمة هاتفية ل"شوف تيفي" صبيحة يومه الثلاثاء 29 غشت 2017 ، أن الأدوية التي تباع في الصيدليات لم يتم التخفيض منها ولا حتى بنسبة % 0.01 ، وأبرز أن العديد منها خاصة التي تتعلق بالأمراض المزمنة تضاعف ثثمنها ثلاث مرات مقارنة بأسعار بعض دول الإقتصاد المماثل وبالمقابل تضاهي الدول الأروبية.

وأوضح أن المغرب يستورد المواد الأولية من الخارج عن طريق العملة الصعبة، وتعيش الشركات المنتجة للأدوية مشاكل كثيرة بسبب الضرائب التي تفرضها الدولة في هذا الصدد، وأبان أن الأدوية التي تم التخفيض من أسعارها هي الأدوية التي ليس عليها الطلب وتتواجد في المستشفيات العمومية .

وأعرب عن قلقه لما سماه ممارسة وزير الصحة وتماديه في تضليل الرأي العام ، مؤكدا أن الأدوية في المغرب لازالت من الأسعار المرتفعة في العالم.

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شوف تيفي وزارة الصحة الأدوية

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