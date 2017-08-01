مثير.. عرس مغربي يغدق الأموال على فنانين مغاربة ﻿

عرفت مدينة تطوان مؤخرا تنظيم عرس كبير لأحد رجال الأعمال المغاربة المعروفين، أحياه الفنان اللبناني فارس كرم بـ''كاشي'' مثير، وصل إلى أزيد من 40 مليون حسب ما كشف عنه مصدر فني لـ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

عرفت مدينة تطوان مؤخرا تنظيم عرس كبير لأحد رجال الأعمال المغاربة المعروفين، أحياه الفنان اللبناني فارس كرم بـ"كاشي" مثير، وصل إلى أزيد من 40 مليون حسب ما كشف عنه مصدر فني لـ"شوف تيفي".

العرس المغربي الذي تتحدث عنه أوساط فنية بمدينة تطوان حضره أيضا فنانون مغاربة كالفنانة أسماء لمنور والفنان الجزائري فوضيل، والفنان عبد الرحيم الصويري الذي تقاضى أزيد من 10 ملايين سنتيم من خلال تقديم فقرة غنائية شعبية، رفقة الفنان عبد المغيث.

للإشارة فإن بعض الأعراس المغربية "الهاي كلاس" تعتبر فرصة جيدة للفنانين المغاربة من أجل جني الكثير من المال، من خلال "الكاشي"، أو من خلال "الغرامة" التي تقدر بالملايين في أعراس مثل هذه.