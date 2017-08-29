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حصري وبالوثيقة.. دار البريهي تطلق طلبات العروض الرمضانية والأغلبية ''مفراسوش''

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 17:47 حصري وبالوثيقة.. دار البريهي تطلق طلبات العروض الرمضانية والأغلبية مفراسوش | ثقافة و فنون
حصري وبالوثيقة.. دار البريهي تطلق طلبات العروض الرمضانية والأغلبية ''مفراسوش''
في إطار الإعداد للبرامج الرمضانية المقبلة، أطلقت مؤخرا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة طلبات عروض المشاريع الفنية التي سيتم اختيارها لتقديمها للمشاهد المغربي في رمضان المقبل.

شوف تيفي

في إطار الإعداد للبرامج الرمضانية المقبلة، أطلقت مؤخرا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة طلبات عروض المشاريع الفنية التي سيتم اختيارها لتقديمها للمشاهد المغربي في رمضان المقبل.

وحصلت ''شوف تيفي'' على وثيقة حصرية تبين نوعية الأعمال وعدد حلقاتها وميزانياتها، هذه الأخيرة التي سننشرها في وقت لاحق، حيث تتنوع طلبات العروض وتضم كل من مسلسل درامي اجتماعي من 30 حلقة، وسيتكوم كوميدي من 30 حلقة أيضا، ومسلسل درامي اجتماعي من أربع حلقات، و''ميني سيري'' تاريخي من أربع حلقات، و''ميني سيري'' يجمع بين التاريخ والحاضر من أربع حلقات هو الآخر.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن المسلسل حاضر من ثلاثين حلقة وفي مدة 52 دقيقة، وفيلم تلفزيوني، وأعمال أخرى، فيما اختارت دار البريهي تقديم ''الكاميرا كاشي'' في رمضان 2018 القادم، وأربع أفلام وثائقية.

يأتي هذا الإطلاق للعروض في ظل تكتم شديد، ما عدا المعلومة التي تدور بين المنتجين والمخرجين، أما غير ذلك فالبعض من الفنانين الذين سألتهم ''شوف تيفي'' عن معلومات حول طلبات العروض، تبين أنهم لا يعرفون شيئا عنها، ولا عن فحواها، ولا عن نوعية الأعمال التي أطلقت طلبات العروض بشأنها.

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دارالبريهي مسلسل طلبات عروض أفلام أعمال

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