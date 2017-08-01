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سابقة : حزب الاستقلال يقترض أكثر من 200 مليون من أحد الأبناك لحل أزمته المالية الخانقة

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 17:12 سابقة : حزب الاستقلال يقترض أكثر من 200 مليون من أحد الأبناك لحل أزمته المالية الخانقة | بوليتيك
سابقة : حزب الاستقلال يقترض أكثر من 200 مليون من أحد الأبناك لحل أزمته المالية الخانقة
يعيش حزب الإستقلال أزمة مالية خانقة غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة، وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد اقترض حزب الاستقلال أكثر من 200 مليون سنتيم من أحد الأبناك لحل


"شوف تيفي"

يعيش حزب الإستقلال أزمة مالية خانقة غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة، وحسب مصادر "شوف تيفي" فقد اقترض حزب الاستقلال أكثر من 200 مليون سنتيم من أحد الأبناك لحل مشكلة أجور موظفي ومفتشي الحزب خاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى . وفي هذا الصدد أكد الموقع الرسمي لحزب الاستقلال صبيحة اليوم أن الموظفين بالحزب لم يتوصلوا برواتبهم لشهر غشت الجاري، وأبرز أن هنالك تأخيرا في صرف هذه الرواتب ناتج عن الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرض الذي طلبته إدارة المركز العام لحزب الاستقلال.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أوقفت دعم الدولة السنوي للحزب والذي يقدر بثلاثة ملايير سنتيم، بدعوى عدم احترام الحزب للآجال القانونية المحددة لعقد مؤتمره العام والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل بعد أزيد من سنة من التأخير، والذي يعود لأسباب تنظيمية داخلية وأخرى مرتبطة بالزمن الانتخابي.

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سابقة : حزب الاستقلال يقترض أكثر من 200 مليون من أحد الأبناك لحل أزمته المالية الخانقة

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