الحسيني: اسبانيا في حاجة ماسة إلى دعم الأجهزة الأمنية المغربية ﻿

أكد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لـ ''المشعل'' أن ''دواعي زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب معروفة، باعتبار أن المتورطين في أحداث برشلونة جلهم من أصول مغربية

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أكد تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية في تصريح لـ "المشعل" أن "دواعي زيارة وزير الداخلية الإسباني للمغرب معروفة، باعتبار أن المتورطين في أحداث برشلونة جلهم من أصول مغربية وبطبيعة الحال المغرب ساهم في عملية رفض أولئك الأشخاص بعد ارتكاب تلك الأفعال وتقديمهم للعدالة.. مضيفا أنه "ظهر جليا أن التعاون المغربي الإسباني في ميدان مكافحة الإرهاب له جدواه وأهميته خاصة في هذه الظرفية الحالية، لأن أهم عنصر يقترن بمهمة محاربة الإرهاب هو القدرة على تجميع المعلومات وتبادلها وتبليغها في الوقت المناسب" مبرزا أن "أجهزة المخابرات المغربية أثبتت جديتها في هذا الميدان وقدرتها الفعالة على تتبع المعلومات وتقديمها في الوقت المناسب لتفادي عدة عمليات إرهابية في التراب الوطني، ثم حتى بالنسبة لبعض الدول الصديقة، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا أو بلجيكا".



وأوضح تاج الدين الحسيني أن "إسبانيا ونظرا للقرب الجغرافي ووجود جالية كبيرة مغربية الأصول في إسبانيا فهذا التعاون يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن وزيري داخلية البلدين هما المؤهلان قبل غيرهما لمقاربة هذا الموضوع من كل جوانبه، سواء الإستراتيجية منها أو العملية، وبمشاركة مديري الأمن الوطني المخابراتي في البلدين، وهذا ربما سيعطي نتائج أكثر أهمية مما كان عليه في الماضي".



من جانب آخر يرى تاج الدين الحسيني أن المغرب وإسبانيا يعملان على التنسيق المشترك في ما يتعلق بمحاربة الهجرة السرية، مشيرا إلى "التزاحم الذي تشهده منطقة الدخول إلى سبتة، خاصة الحادث الذي عرفته هذه المنطقة مؤخرا، والذي أدى إلى وفاة سيدتين وإصابة العديد بجروح، هي كذلك من المظاهر المأساوية لعلاقة الحدود بين الطرفين التي ينبغي أن يوجد لها حل يضمن نوعا من الكرامة للمواطن المغربي، وفي نفس الوقت لمحاربة التهريب وبعض النشاطات غير المنظمة".

وخلص الخبير الدولي، إلى أن الأمن الإسباني في حاجة ماسة إلى دعم الأجهزة الأمنية المغربية في الوقت الحالي، موضحا أنه تم الاعتراف بذلك بشكل شمولي من طرف الاتحاد الأوربي ودول معنية بقضايا مهمة جدا في ما يخص محاربة الإرهاب، خاصة فرنسا وبلجيكا وإسبانيا ثم إيطاليا، التي هي الأخرى معنية بهذا الموضوع.