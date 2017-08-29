بالصورة..الفناير محيحين فوق الباطو أو هاشنو دارو ﻿

نشر ظهر هذا اليوم الثلاثاء أمين الحناوي مدير أعمال مجموعة الفناير عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك صورة له رفقتهم وهم في أحد القوارب الكبيرة حيث كانوا يستمتعون بعطلتهم الصيفية،وأرفق الحناوي الصورة

شوف تيفي :ماريا جعدود



نشر ظهر هذا اليوم الثلاثاء أمين الحناوي مدير أعمال مجموعة الفناير عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك صورة له رفقتهم وهم في أحد القوارب الكبيرة حيث كانوا يستمتعون بعطلتهم الصيفية،وأرفق الحناوي الصورة بتدوينة كتب عليها ''ما مالين الشاتو ما عندنا باطو بيناتنا الوفاء والإخلاص الحمد لله و 17 عام من حبكم يا أعز ناس'' وهي إحدى الأغاني المعروفة للفنان المغربي الشاب يونس

وظهرت مجموعة الفناير في الصورة بلباس جديد وبحركات مضحكة تعبيرا منهم عن فرحتهم وحبهم لجمهورهم الكبير.

جدير بالذكر أن الفناير يحضرون لأغنية جديدة ستكون مغايرة تماما لما تعود عليه جمهورهم العريض حسب مصادر مقربة من المجموعة.