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صادم..نقل خمسة أطفال إلى ''الكومة'' بسبب الحشيش

بتاريــخ : 29 غشت 2017 / 15:48 صادم..نقل خمسة أطفال إلى الكومة بسبب الحشيش | مجتمع
صادم..نقل خمسة أطفال إلى ''الكومة'' بسبب الحشيش
كشف موقع ''le parisien'' الفرنسي، يومه الثلاثاء، عن وضع خمسة أطفال بقسم الطوارئ بمستشفى بنيس، عقب إصابتهم بتسمم نتيجة تناولهم كمية من القنب الهندي ''الحشيش''.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''le parisien'' الفرنسي، يومه الثلاثاء، عن وضع خمسة أطفال بقسم الطوارئ بمستشفى بنيس، عقب إصابتهم بتسمم نتيجة تناولهم كمية من القنب الهندي ''الحشيش''.

وأوضح الموقع ذاته أن الدكتور هيرفي راس، رئيس خدمة في مستشفى لينفال بنيس، متخصص في طب الأطفال، أكد أن الأمر يتعلق بأطفال تتراوح أعمارهم بين سنة إلى سنتين، مشيرا إلى أن حالتهم تحسنت بشكل كبير، بعد أن كانوا في غيبوبة.

وأضاف الموقع أن حالات الأطفال، وصلت إلى المستشفى بشكل متفرق خلال 15 يوما الأخيرة من شهر غشت، موضحا أن البعض منهم تبين بعد البحث بأنهم تناولوا ''الحشيش'' بإحدى الحدائق.

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